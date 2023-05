(Paris) Fort de son premier titre sur terre battue décroché la semaine dernière à Rome, le Russe Daniil Medvedev (2e mondial) a reconnu vendredi, à deux jours du début de Roland-Garros, avoir « plus d’attentes » que les années précédentes.

Agence France-Presse

« J’ai peut-être plus d’attentes que d’habitude à Roland-Garros, mais je sais que cela peut être un piège. Il faut pouvoir utiliser cette confiance, mais sans être trop sûr de soi », a-t-il déclaré.

Sa crainte ? Se retrouver en difficulté dès le premier tour, car, alors, « vous vous mettez en colère et vous ratez le match ».

J’ai déjà été dans cette situation à de nombreuses reprises. Je veux simplement jouer du bon tennis ici. Daniil Medvedev

Le Russe jouera son premier match lundi ou mardi face à un joueur issu des qualifications. Parmi eux, son compatriote Aslan Karatsev (62e) joue le rôle d’épouvantail.

Le changement d’état d’esprit de Medvedev en arrivant à Paris est dû en grande partie à son récent titre à l’Omnium de Rome.

« J’ai gagné contre des joueurs fantastiques, Zverev, Tsitsipas, Rune, Zapata Miralles et Ruusuvuori qui a joué trois sets contre Alcaraz à Madrid… c’est un sentiment fantastique », a-t-il rappelé.

Medvedev a dû attendre sa cinquième participation, en 2021, pour remporter son premier match dans le Majeur sur terre battue, une surface qu’il disait exécrer il y a encore quelques jours. En 2021, il avait été battu en quarts par le futur finaliste Stefanos Tsitsipas et, l’an dernier, il avait quitté le tournoi en 8es de finale, éliminé par Marin Cilic.

Ses chances sont d’autant plus importantes cette année qu’en tant que N.2 mondial, il était certain de ne pas pouvoir croiser la route du N.1 Carlos Alcaraz avant la finale, et que le sort a placé Novak Djokovic sur la route de l’Espagnol et non la sienne.

Le tournoi se déroule en outre sans le maître des lieux Rafael Nadal, titré 14 fois.

« Il est certain que le tournoi sera différent cette année. Sans Nadal, ce sera sûrement différent. Il y aura peut-être un nouveau gagnant. Avec lui, on avait moins de chances de gagner », a estimé Medvedev.