La Coupe Davis fera un arrêt dans la métropole québécoise en juin, a appris La Presse, et elle sera accessible au grand public.

En décembre dernier, l’équipe canadienne masculine de tennis, composée de Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo et Vasek Pospisil, a remporté la Coupe Davis pour la première fois.

Six mois après le triomphe le plus important de l’histoire du tennis canadien, Tennis Canada et Tennis Montréal organiseront une journée thématique pour célébrer ce titre, le 4 juin prochain, au Stade IGA.

Le trophée centenaire sera donc accessible aux amateurs de tennis. De plus, des invités spéciaux, qui ne peuvent pas encore être dévoilés, seront aussi sur place.

« Il faut que la population ait la chance de voir de près l’un des trophées les plus prestigieux du monde du sport », a évoqué une source à l’interne.

Rappelons que le Canada avait disposé de l’Australie pour mettre la main sur le saladier d’argent.