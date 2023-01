PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE

Belinda Bencic, Karolina Pliskova et Donna Vekic passent en 8 es de finale

(Melbourne) Belinda Bencic, 10e mondiale, Karolina Pliskova (31e) et Donna Vekic (64e) se sont qualifiées sans problème samedi pour les 8es de finale des Internationaux d’Australie.

Agence France-Presse

La Suissesse Bencic a battu l’Italienne Camila Giorgi (70e) 6-2, 7-5 et retrouve la deuxième semaine du Majeur australien pour la première fois depuis 2016 où elle avait échoué à se qualifier pour les quarts. Elle a atteint les demi-finales aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Au prochain tour, elle affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) ou la Belge Elise Mertens (32e).

La Tchèque Pliskova a éliminé la Russe Varvara Gracheva (97e) 6-4, 6-2. Depuis sa demi-finale à Melbourne en 2019, elle n’y avait plus dépassé le troisième tour. Mais elle a joué la finale de Wimbledon 2021 et les quarts aux Internationaux des États-Unis en 2021 et 2022.

PHOTO AARON FAVILA, ASSOCIATED PRESS La Tchèque Karolina Pliskova

Elle tentera de se hisser en quarts en affrontant la Chinoise Shuai Zhang (22e) qui a battu l’Américaine Katie Volynets (113e et issue des qualifications) 6-3, 6-2.

La Croate Vekic a sorti l’Espagnole Nuria Parrizas (75e) 6-2, 6-2. Elle n’a atteint qu’une fois la deuxième semaine à Melbourne, en 2021, mais n’est pas passée en quarts.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE La Croate Donna Vekic

Elle tentera de le faire lundi face à une Tchèque, Linda Fruhvirtova (82e) ou Marketa Vondrousova (86e).

Vekic n’a joué qu’un quart de Grand Chelem, aux Internationaux des États-Unis en 2019.