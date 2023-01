(Melbourne) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a joué de façon erratique et il s’est incliné au quatrième tour face au Tchèque Jiri Lehecka, dimanche, lors des Internationaux de tennis d’Australie.

La Presse Canadienne

Associated Press

Auger-Aliassime, sixième tête de série du tournoi, a commis 45 fautes directes contre 33 pour son adversaire et il a perdu en quatre manches de 6-4, 3-6, 6-7 (2), 6-7 (3).

Auger-Aliassime tentait d’accéder aux quarts de finale de ce tournoi pour une deuxième année consécutive et il était le dernier espoir canadien en simple, tant du côté masculin que du côté féminin.

Lehecka a défait une autre tête de série à Melbourne, après avoir éliminé le Croate Borna Coric (no 21) et le Britannique Cameron Norrie (no 11), et il continue son parcours de rêve. Il n’avait jamais gagné un match en simple en Grand Chelem avant le début de ce tournoi.

Classé 71e au monde sur le circuit de l’ATP, Lehecka attend maintenant en quarts de finale le gagnant du duel opposant le Grec Stefanos Tsitsipas (no 3) à l’Italien Jannik Sinner (no 15).

Auger-Aliassime semblait en confiance après avoir remporté la première manche et il semblait avoir le momentum de son côté lors des troisième et quatrième manches, mais il n’a pas été en mesure de gagner les points importants.

Auger-Aliassime n’a pas semblé avoir une réponse au jeu de Lehecka lors des deux bris d’égalité, tirant même de l’arrière 6-0 lors de celui de la troisième manche.

Le Québécois a conclu l’affrontement avec 20 as et sept doubles fautes. Le Tchèque a réussi neuf as et il a commis trois doubles fautes. Les deux joueurs ont réussi 39 coups gagnants.

« Tous les joueurs que j’ai affrontés ici sont incroyables et Félix était difficile à battre, a mentionné Lehecka après la rencontre. J’ai dû jouer à mon meilleur pour vaincre tout le monde ici. Je suis très heureux de la façon dont j’ai joué contre Félix. »

Pendant ce temps, en double féminin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliane Olmos ont défait les Suissesses Belinda Bencic et Jil Teichmann en trois manches de 4-6, 6-2, 6-4.

Dabrowski et Olmos ont obtenu leur billet pour le troisième tour, où elles croiseront le fer avec les Américaines Carolina Dolehide et Anna Kalinskaya. Ces dernières ont progressé dans le tournoi après avoir écrasé les Russes Anastasia Potapova et Yana Sizikova 6-0, 6-1.

Dabrowski a également fait équipe avec l’Australien Max Purcell pour défaire Jan Zielinski et Yang Zhaoxuan en deux manches de 6-2, 7-5, en double mixte. Ils affronteront maintenant les Australiens John-Patrick Smith et Lizette Cabrera au deuxième tour.

Iga Swiatek éliminée en huitièmes de finale par Elena Rybakina

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE La Polonaise Iga Swiatek, no 1 mondiale, en match contre la Kazakhe Elena Rybakina, samedi à Melbourne

Tout est arrivé si facilement pour Iga Swiatek lors de la dernière saison – deux titres du Grand Chelem, huit au total, une séquence de 37 victoires, un long arrêt au sommet du classement mondial.

Ces accomplissements ont fait en sorte que tout le monde s’attend à une constante excellence de la part de Swiatek, et elle ne peut rien y faire.

Elena Rybakina a toutefois été meilleure, dimanche, montrant la porte de sortie à la favorite des Internationaux d’Australie pour atteindre les quarts de finale de ce tournoi pour une première fois en carrière.

Rybakina, championne en titre du tournoi de Wimbledon et 22e tête de série à Melbourne, a utilisé son puissant service pour déstabiliser Swiatek et elle a eu le meilleur dans les échanges en fond de terrain pour l’emporter en deux manches de 6-4, 6-4.

« J’ai bien joué dans les moments importants, a observé Rybakina. Je suis nerveuse chaque fois que j’entre sur le terrain. Comme tout le monde, je pense. Mais je suis toujours calme. J’essaie de ne pas trop montrer mes émotions. Mon entraîneur me dit que je dois parfois les montrer alors je suis également en apprentissage. »

Swiatek a gagné trois tournois du Grand Chelem en carrière, incluant des titres à Roland-Garros et aux Internationaux des États-Unis lors de la dernière saison.

« J’ai le sentiment que je dois prendre un pas de recul pour regarder la façon dont j’approche ces tournois. Je voulais peut-être un peu trop, a indiqué Swiatek. Je vais tenter de relaxer un peu plus. J’ai ressenti la pression et j’avais l’impression que je ne voulais pas perdre plus que de vouloir gagner. »

Le classement de Rybakina ne reflète pas adéquatement ses habiletés ou ses résultats parce que son titre à Wimbledon, en juillet dernier, n’était pas accompagné de points au classement.

Les circuits de la WTA et de l’ATP ont retenu tous les points à Wimbledon en 2022 après que le tournoi eut interdit aux joueurs russes et biélorusses de participer en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Rybakina est née à Moscou, mais elle représente le Kazakhstan depuis 2018, lorsque ce pays lui a offert des fonds pour soutenir sa carrière de joueuse de tennis.

Rybakina se mesurera maintenant à la Lettone Jelena Ostapenko (no 17), qui a éliminé l’Américaine Coco Gauff (no 7) en deux manches de 7-5, 6-3.

« Je l’ai gardée sous pression », a souligné Ostapenko.

Rybakina et Ostapenko ne s’étaient toutes deux jamais rendues aussi loin en Australie.

« Il y avait des moments pendant le match au cours desquels je devenais frustrée parce que d’habitude, je peux résoudre les problèmes. Aujourd’hui, j’ai l’impression que je n’avais pas beaucoup de réponses », a expliqué Gauff.

Contre Swiatek, Rybakina a réussi six as et elle a dominé son adversaire 24-15 au chapitre des coups gagnants.

Avant le match de samedi, Swiatek avait montré sa dominance en remportant chaque manche à laquelle elle a pris part dans le tournoi et elle n’avait perdu que 15 parties en trois matchs.

Cette fois, la Polonaise de 21 ans n’était pas à son meilleur et Rybakina a eu son mot à dire. Lors du premier jeu du match, Swiatek menait 40-0, mais elle a été brisée. Lors de la partie suivante, elle détenait deux balles de bris, mais elle n’en a concrétisé aucune.

Rybakina a obtenu un autre bris, au septième jeu, et elle a gagné son service à deux reprises pour remporter la première manche.

Lors de la deuxième manche, Swiatek semblait avoir repris son aplomb et elle a pris les devants 3-0, mais la Kazakhe a remporté six des sept dernières parties pour accéder aux quarts de finale.

Du côté masculin, Karen Khachanov (no 13) est passé en quarts de finale après avoir dominé le Japonais Yoshihito Nishioka 6-0, 6-0, 7-6 (4). Il se mesurera à l’Américain Sebastian Korda (no 29), qui a défait le Polonais Hubert Hurkacz (no 10) en cinq manches de 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (7).