(Melbourne) Andrey Rublev, 6e mondial, va retrouver les 8es de finale des Internationaux d’Australie après sa victoire sans conteste contre le Britannique Daniel Evans (30e) 6-4, 6-2, 6-3 qui lui a fourni une banane durant le match, samedi à Melbourne.

Agence France-Presse

« J’ai demandé à un ramasseur de balles (qu’il aille me chercher une banane), mais Danny qui en avait demandé un peu plus tôt en avait deux, alors il m’en a envoyé une », a raconté Rublev.

« Et cette banane m’a donné un surplus d’énergie ! », a lancé an souriant le Russe de 25 ans.

Il avait joué les 8es et les quarts de finale en 2020 et 2021, mais avait échoué au troisième tour l’an dernier.

Pour retrouver les quarts à Melbourne, il affrontera lundi le Danois Holger Rune (10e) ou le Français Ugo Humbert (106e).

Rublev a également joué les quarts à Roland-Garros (2020 et 2022) et aux Internationaux des États-Unis (2017, 2020 et 2022), mais sans jamais parvenir dans le dernier carré. Il n’a jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Rune trop fort pour Humbert

PHOTO DITA ALANGKARA, ASSOCIATED PRESS Le Danois Holger Rune

Holger Rune, 10e mondial, s’est montré trop fort pour le Français Ugo Humbert (106e) qu’il a éliminé 6-4, 6-2, 7-6 (7/5) samedi au troisième tour du tournoi, pour rejoindre le Russe Andrey Ruble en 8es de finale.

« La troisième manche a été très dure, Ugo servait très bien », a souligné le Danois de 19 ans, vainqueur du Masters 1000 de Paris en novembre, mais qui a failli se blesser gravement dans une chute au premier jeu de la deuxième manche samedi.

En bout de course, il s’est tordu la cheville droite et s’est fait mal au poignet droit en tombant. Il est resté un moment allongé puis assis sur le court, avant de se faire poser un bandage à la cheville au changement de côté.

Mais il a repris et terminé le match a priori sans réelle gêne.

« J’avais un peu mal, mais le médecin m’a dit qu’il n’y avait rien alors j’ai essayé de ne pas y faire attention », a-t-il expliqué.

Humbert, qui a très bien tenu le choc dans la troisième manche, a mené 4/2 dans le bris d’égalité, mais s’est finalement incliné en expédiant dans le filet son ultime coup droit.

Rune participe à ses deuxièmes Internationaux d’Australie : l’an dernier il avait perdu d’entrée, avant d’atteindre les quarts de finale à Roland-Garros, son meilleur résultat en Majeur jusque-là.