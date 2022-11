PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

Rublev vient à bout de Medvedev et Djokovic bat Tsitsipas

(Turin) Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas pour la neuvième fois consécutive, cette fois 6-4, 7-6 (4) en phase de groupes des Finales de l’ATP, lundi.

La Presse Canadienne

Djokovic a défait Tsitsipas lors de son troisième tournoi consécutif après des victoires à Astana, au Kazakhstan, et au Masters de Paris.

« Tous les matchs que nous avons joués se sont décidés par deux ou trois points et ce fut encore le cas ce soir », a noté Djokovic.

Il a brisé Tsitsipas dès le premier jeu et a ensuite tenu le coup pour remporter la première manche.

« Un bris dans ces conditions est décisif », a expliqué Djokovic en faisant référence au court intérieur qu’il juge rapide.

Un coup du revers qui a envoyé la balle sur la ligne a permis à Djokovic de prendre l’avantage dans le jeu décisif de la deuxième manche.

Tsitsipas a remporté deux de ses trois premiers affrontements en carrière contre Djokovic, mais il n’a pas pris la mesure du vainqueur de 21 titres de tournois du Grand Chelem depuis plus de trois ans.

Plus tôt lundi, le Russe Andrey Rublev a trimé dur avant de venir à bout de son compatriote Daniil Medvedev 6-7 (7), 6-3 et 7-6 (7).

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

Après sa victoire, Rublev a écrit : « La paix, la paix, la paix, c’est tout ce que nous voulons » sur la lentille d’une caméra de télévision, par rapport à la guerre en Ukraine.

Rublev, la sixième tête de série, a ainsi rétréci l’écart à 4-2 en carrière contre Medvedev, la quatrième tête de série, dans le cadre de ce duel du groupe Rouge présenté au Pala Alpitour de Turin.

Les deux tennismen se connaissent bien, et ç’a paru dans leur jeu. Les erreurs ont été limitées au minimum – ils se sont échangé une double faute chacun, et ont totalisé trois fautes directes seulement – au cours de ce match-marathon qui s’est conclu au bout de deux heures et 31 minutes.

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Rublev n’a converti qu’une seule de ses quatre balles de bris face à Medvedev, et il n’a concédé qu’un seul bris en deux occasions à son adversaire. De plus, Medvedev a réussi un total de 19 coups gagnants, contre 13 pour le Russe âgé de 25 ans.

Mais qu’à cela ne tienne, Rublev est parvenu à tirer son épingle du jeu pour se hisser provisoirement en tête de son groupe.