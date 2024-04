(Madrid) L’Ontarien Denis Shapovalov et son partenaire de jeu kazakh Alexander Bublik ont encaissé une défaite sans appel de 6-3, 6-2 contre le Britannique Jamie Murray et l’Australien Michael Venus au premier tour du tournoi de double masculin, mardi, à l’Omnium de tennis de Madrid.

La Presse Canadienne

Murray, le frère d’Andy Murray, et Venus, sont les 11es têtes de série du tournoi, et ils ont évincé Shapovalov et Bublik après seulement 51 minutes de jeu sur le court no 5.

Shapovalov s’était incliné devant l’Allemand Alexander Zverev (no 4) 6-4, 7-5 au troisième tour du tournoi de simple madrilène, dimanche.

Au prochain tour, Murray et Venus croiseront le fer avec le Jordanien Abdullah Shelbayh et l’Allemand Benjamin Hassan. Ces derniers ont surpris en lever de rideau du tournoi de double les quatrièmes têtes de série, le Croate Ivan Dodig et l’Américain Austin Krajicek, 6-2, 7-6 (6).

Un peu plus tard aujourd’hui, le Québécois Félix Auger-Aliassime aura rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud (no 5) en huitièmes de finale. Ruud présente une fiche de 3-1 en carrière contre Auger-Aliassime, le 35e joueur mondial.