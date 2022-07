« Je me prépare comme si je recevrai la permission de jouer en attendant de savoir si je pourrai me rendre aux États-Unis. Je me croise les doigts », a écrit Novak Djokovic sur Instagram.

Novak Djokovic réitère son désir de jouer à New York

(Belgrade) Le Serbe Novak Djokovic espère toujours pouvoir participer aux Internationaux des États-Unis même s’il n’est pas vacciné contre le coronavirus.

Associated Press

Le détenteur de 21 titres du Grand Chelem a affirmé samedi sur les réseaux sociaux qu’il s’entraînait comme s’il allait pouvoir jouer à Flushing Meadows quand le dernier tournoi majeur de la saison va se mettre en branle le 29 août.

« Je me prépare comme si je recevrai la permission de jouer en attendant de savoir si je pourrai me rendre aux États-Unis. Je me croise les doigts », a-t-il écrit.

Même si le nom de Djokovic est inscrit sur la liste des participants aux Internationaux des États-Unis, le pays ne permet pas l’entrée de non-citoyens non vaccinés. C’est pour cette raison que le Serbe a dû mettre une croix sur les Masters d’Indian Wells et Miami plus tôt cette saison.

Âgé de 35 ans, Djokovic a pu participer à Wimbledon, qu’il a remporté, et aux Internationaux de France, quand il a perdu en quarts de finale contre l’éventuel vainqueur Rafael Nadal. L’Espagnol détient le record chez les hommes avec 22 titres majeurs en simple.

Après avoir défait Nick Kyrgios en finale à Wimbledon, Djokovic avait déclaré qu’il « adorerait » pouvoir participer aux Internationaux des États-Unis, mais avait ajouté qu’il « ne prévoyait pas » se faire vacciner.

Djokovic a gagné trois titres à Flushing Meadows. Sa défaite en finale en 2021 contre Daniil Medvedev l’a privé de devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à gagner les quatre tournois majeurs la même année.

Il a ensuite raté les Internationaux d’Australie en janvier après avoir été déporté du pays en raison de son statut vaccinal.