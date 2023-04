Le Canada conclut le Grand Chelem d’Antalya avec quatre médailles

Sportcom

Kyles Reyes ne l’a pas eu facile dimanche, en finale de bronze du Grand Chelem d’Antalya, en Turquie, où il affrontait le Néerlandais Simeon Catharina. Ce dernier s’est montré coriace pour amener le combat jusqu’en prolongation, mais au bout du compte, la patience et la combativité du Canadien l’ont propulsé sur la troisième marche du podium des moins de 100 kg.

« Je m’attendais à un combat difficile et c’est exactement ce que j’ai eu ! » a lancé Reyes, qui avait subi la défaite à son seul autre affrontement contre Catharina, en décembre 2022.

Le second duel entre les deux hommes est cette fois allé du côté du représentant canadien qui avait adapté sa stratégie en compagnie de son entraîneur Antoine Valois-Fortier. Plutôt que de se lancer rapidement à l’attaque dans l’affrontement, Reyes a usé de ruse.

« On savait qu’il n’avait pas beaucoup d’endurance, donc on a gardé une distance sécuritaire lors des deux premières minutes. Ensuite, j’ai commencé à mettre la pression et je tentais beaucoup d’attaques pour tenter de le projeter », a poursuivi Reyes.

Les hostilités se sont transportées en prolongation et le judoka canadien a continué d’appliquer son plan de match à la lettre. Catharina a finalement succombé à la pression, recevant un troisième shido fatal dans la septième minute du combat.

« J’étais soulagé, parce que c’était encore plus difficile que prévu, a avoué Reyes. Dans ma tête, je ne pensais pas à provoquer une pénalité, mais vraiment plus à trouver une manière de le projeter. J’ai vu beaucoup d’ouvertures, mais il avait une très bonne défensive et ça me démontre que je vais devoir m’adapter à ce genre d’adversaire pour la suite des choses. »

Plus tôt dans la journée, Reyes n’avait pas perdu de temps pour montrer ses couleurs, récoltant des victoires rapides contre l’Estonien Grigori Minaskin et l’Autrichien Laurin Boehler à ses deux sorties initiales.

Daniel Eich a toutefois freiné les ardeurs de l’Ontarien au tour suivant. Le Suisse s’est imposé par waza-ari au terme des quatre minutes de temps réglementaire et a continué son chemin jusqu’à la médaille d’argent après une défaite contre l’Autrichien Aaron Fara en grande finale.

De son côté, Reyes s’est dirigé au repêchage pour y vaincre l’Ukrainien Anton Savytskiy par ippon, avant de compléter en beauté face à Catharina.

« Je suis content de ma performance ! J’ai vaincu des rivaux que je n’avais jamais battus auparavant et j’ai fait de très bonnes choses sur le tatami. Ma préparation était bonne et mon résultat me démontre que j’étais prêt », a conclu le vice-champion du monde de la catégorie, qui visera de nouveau le podium des Championnats du monde en mai prochain.

Également du tableau chez les moins de 100 kg, Shady ElNahas a lui aussi commencé son tournoi avec deux victoires. Puis, à l’image de Reyes, le Torontois a subi la défaite lors des quarts de finale, s’inclinant par ippon contre le champion du jour.

ElNahas a par la suite pris la direction du repêchage pour un rendez-vous avec le Kazakh Nurlykhan Sharkhan, celui-là même qu’il avait vaincu en finale de bronze dimanche dernier, à Tbilissi. Les choses ne se sont cependant pas déroulées comme prévu pour le Canadien qui a cette fois dû s’avouer vaincu en prolongation, en raison d’une troisième pénalité appelée contre lui.

« J’avais un bon avantage lors des quarts de finale, mais j’ai fait une erreur et mon opposant en a profité. Ensuite, au repêchage, Sharkhan avait pour tactique d’esquiver toutes mes prises et d’attendre qu’on me donne trois shidos. C’est décevant comme résultat, mais ça me motive encore plus pour les mondiaux », a commenté Shady ElNahas, septième au classement final du tournoi.

Seul autre Canadien en lice dimanche, Louis Krieber-Gagnon a amorcé son tournoi de belle manière chez les moins de 90 kg, l’emportant contre Wei-Cheng Chang, de Taipei. Le Québécois a vu son parcours prendre fin dès le tour suivant, où il a perdu par ippon face à l’éventuel champion, le Néerlandais Noel Van‘t End.

La délégation canadienne présente à Antalya complète donc l’évènement avec quatre médailles, dont trois de bronze récoltées par Reyes, Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) et François Gauthier-Drapeau (-81 kg). De son côté, Christa Deguchi (-57 kg) a été décorée d’argent vendredi en ouverture de ce Grand Chelem.

Les athlètes de l’unifolié se concentreront maintenant sur leur préparation en vue des Championnats du monde de Doha, au Qatar, qui auront lieu du 7 au 13 mai prochain. Un camp est prévu en Turquie cette semaine, après quoi les judokas rentreront au pays pour y poursuivre l’entraînement.