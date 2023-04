Tous deux décorés de bronze samedi, Catherine Beauchemin-Pinard et François Gauthier-Drapeau ont connu des sensations bien différentes sur les tatamis du Grand Chelem d’Antalya, en Turquie. Si la première a dû puiser dans ses réserves pour arriver à ses fins chez les moins de 63 kg, le second n’a pas manqué de motivation pour se frayer un chemin jusqu’à la troisième marche du podium des moins de 81 kg.

info@sportcom.ca Sportcom

« C’était une drôle de journée ! Je me suis levée ce matin et c’était plus difficile. Je n’avais pas une grande motivation et je me suis simplement concentrée à me battre au plus fort de mes capacités », a confié d’emblée Beauchemin-Pinard, qui n’a rien laissé paraître en finale de bronze.

Opposée à l’Autrichienne Lubjana Piovesana, la Québécoise est demeurée en contrôle pour la majeure partie du duel, profitant d’une ouverture dans la quatrième et dernière minute pour immobiliser sa rivale au sol et l’emporter par ippon.

« Je la connaissais bien et je l’avais aussi battue à Paris en février. Je savais qu’elle pouvait être dangereuse et elle m’a un peu surprise sur la première prise. Ensuite, je suis revenue à mon plan de match et je l’ai appliqué à la lettre. Je savais que ça allait finir par payer », a-t-elle expliqué à sa sortie du podium.

Plus ça avançait, plus je voyais qu’elle avait de la misère. Je n’ai pas essayé de trop en faire et l’occasion d’attaquer est venue toute seule. J’ai fait une bonne transition au sol, j’ai solidifié mon haut de corps et j’ai pu la maîtriser pendant 20 secondes pour gagner. Catherine Beauchemin-Pinard

Plus tôt dans la journée, la médaillée de bronze de Jeux de Tokyo avait remporté ses trois premiers combats, dont deux en prolongation. La fatigue a ensuite eu raison d’elle en demi-finale. Elle s’est alors inclinée par ippon contre l’éventuelle gagnante du tournoi, la Brésilienne Ketleyn Quadros.

« Je n’étais vraiment pas dans ma meilleure forme aujourd’hui (samedi) et ç’a paru contre Quadros. C’était difficile de pousser et je n’étais pas capable de me battre à mon niveau habituel contre elle », a avoué la vice-championne du monde en titre et deuxième au classement de la catégorie.

« Heureusement, j’ai pu passer par-dessus ça pour mon dernier combat alors ça reste quand même positif, a-t-elle poursuivi. Ça me démontre que même dans mes moins bonnes journées, je suis capable d’aller sur le podium. C’était un bon exercice mental et cela me sera certainement utile pour les mondiaux qui arrivent en mai au Qatar. »

Gauthier-Drapeau rebondit de brillante façon

De son côté, François Gauthier-Drapeau n’avait qu’une idée en tête samedi matin : retrouver le top 3 après avoir connu une sortie plus difficile à Tbilissi, en Géorgie, le week-end dernier. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas raté sa chance, bouclant sur la troisième marche du podium en vertu d’une victoire contre Sharofiddin Boltaboev, de l’Ouzbékistan.

« Je me sens comme si je m’étais racheté de ma dernière fin de semaine. Ça aurait été vraiment plate de revenir de ce voyage sans médaille et je suis vraiment content de ma performance. Ça fait du bien ! » a lancé le représentant de l’unifolié en fin de journée.

À sa cinquième et dernière sortie du tournoi, le Québécois s’est montré intraitable face à Boltaboev, contre qui il avait plié l’échine en finale de bronze du Grand Chelem de Paris 2022. Cette fois, Gauthier-Drapeau a eu le dernier mot en prolongation, mais pas nécessairement de la manière souhaitée.

« Je l’ai contré en milieu de combat et j’ai senti qu’il s’est blessé à une jambe. Ça se passait bien pour moi et il voulait quand même continuer malgré la blessure. On est allés jusqu’en prolongation, mais la douleur était trop vive et il a dû abandonner », a expliqué le Québécois.

C’est un peu dommage de gagner de cette manière. Ce n’est pas le même sentiment, mais j’ai fait un bon combat et je dois me concentrer sur les aspects positifs de cette victoire. François Gauthier-Drapeau

L’athlète originaire d’Alma récolte ainsi une troisième médaille de bronze à ses quatre dernières sorties en Grand Chelem. Son seul revers est survenu lors des quarts de finale, quand il a été battu par ippon après plus de 10 minutes d’hostilités face à l’autre médaillé de bronze de la catégorie, le Français Alpha Oumar Djalo.

« À la fin, c’était rendu un combat de chien ! Personnellement, ma stratégie était complètement différente et j’ai essayé toutes les techniques que je pouvais faire, mais je n’étais pas capable de finir le combat. J’ai gardé l’intensité au maximum, mais il a finalement eu le dernier mot », a commenté Gauthier-Drapeau, qui s’est assuré de finir sur une bonne note en venant à bout de l’Espagnol Jose Maria Mendiola Izquieta et de Boltaboev en conclusion de son tournoi.

Aujourd’hui, j’avais la rage au ventre et je me battais pour rattraper la fin de semaine passée. Maintenant, je pourrai me concentrer sur ma préparation en vue de mes deuxièmes Championnats du monde. J’ai battu de gros noms dans les dernières semaines, je sens que je fais ma place parmi les meilleurs et mes victoires me donnent beaucoup de confiance. J’ai hâte de montrer ce que je peux faire à Doha. François Gauthier-Drapeau

Aussi en action samedi, Arthur Margelidon (1-1) et Antoine Bouchard (0-1) n’ont pu obtenir de classement chez les moins de 73 kg. Constat similaire pour Mohab ElNahas, éliminé d’entrée de jeu au tableau des moins de 81 kg

Le Grand Chelem d’Antalya se terminera dimanche avec la présentation des activités dans cinq catégories. Chez les moins de 100 kg, le vice-champion du monde Kyle Reyes foulera les tatamis, tout comme son coéquipier Sahdy ElNahas.