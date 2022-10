En 12 participations, Kyle Reyes était monté trois fois sur le podium d’un Grand Chelem au cours de sa carrière, toujours en deuxième place. Dimanche, il est allé jusqu’au bout à Abou Dabi afin d’être couronné champion chez les moins de 100 kg. Un tournoi remarquable pour l’Ontarien, d’autant plus que son coéquipier Shady ElNahas l’a accompagné sur le podium, médaille de bronze au cou.

Sportcom

« Je suis vraiment content de finalement remporter une médaille d’or ! », a déclaré Kyle Reyes après la remise des médailles. « Ma performance des mondiaux m’a donné beaucoup de confiance en vue du tournoi, mais ma préparation n’a pas changé. »

Le vice-champion du monde en titre de sa catégorie a profité d’un laissez-passer au premier tour avant de vaincre le Colombien Francisco Balanta par ippon. Il a ensuite battu Otabek Turaboev, de l’Ouzbékistan, ainsi que le Kazakh Nurlykhan Sharkhan pour atteindre les demi-finales.

C’est une victoire signée par waza-ari contre le Roumain Asley Gonzalez qui a permis à Reyes d’accéder à la grande finale.

« J’étais stressé avant la finale. C’était la première fois que j’allais affronter cet adversaire et je m’attendais à un dur combat », a confié Kyle Reyes, qui a été opposé à l’Espagnol Nikoloz Sherazadishvili, champion du monde en 2018 et en 2021.

Les deux judokas ont chacun reçu un shido avec 1 minute et 45 secondes à faire au duel. Sherazadishvili a ensuite été disqualifié à la suite d’une projection jugée illégale, offrant du même coup le titre au Canadien.

« Je voulais d’abord m’habituer à son judo et tenter de l’attaquer surtout vers la fin. Je suis content du résultat ! Aussi, c’est la première fois que je monte sur le podium d’un Grand Chelem avec Shady. On a fait du bon travail et on veut poursuivre sur cette lancée. »

Shady ElNahas en bronze à nouveau

Médaillé de bronze en 2019 et en 2021 à Abou Dabi, Shady ElNahas a lui aussi entamé ce Grand Chelem de brillante façon dimanche, l’emportant face à l’Indien Avtar Singh et à Dzhafar Kostoev, des Émirats arabes unis.

Le Canadien a signé un troisième gain consécutif lorsque son adversaire danois Mathias Madsen a été disqualifié durant les quarts de finale. Blessé à un genou sur la séquence, ElNahas a poursuivi sa route en demi-finale, où il s’est incliné devant Nikoloz Sherazadishvili, futur médaillé d’argent.

Il s’est mesuré à Elmar Gasimov pour l’obtention d’une médaille de bronze.

« Avec ma blessure, j’étais limité dans mes attaques, alors je devais être intelligent durant le combat. Je devais plus utiliser mon cerveau que mon corps ! Mon entraîneur Sasha Mehmedovic et mon frère Mohab ont élaboré un plan de match et je l’ai suivi, ce qui m’a mené vers la victoire. Il a fallu s’adapter et on a trouvé une solution. »

Le représentant de l’Azerbaïdjan a quant lui été pénalisé à trois occasions dans ce duel. Les deux premières ont été reçues en début de combat, tandis que la dernière lui a été octroyée après 41 secondes de prolongation.

« C’est un sentiment bizarre d’avoir trois médailles de bronze de suite ici, à Abou Dabi. On espère toujours faire mieux qu’au tournoi précédent, alors j’aurais aimé en avoir une d’une autre couleur cette fois », a déclaré l’Ontarien, tout de même heureux de se retrouver sur le podium aux côtés de son coéquipier.

« Je n’étais pas surpris de voir Kyle se rende en finale, je pensais même l’affronter ! Kyle et moi combattons dans la même catégorie, mais on reste de très bons amis et je suis content de voir un Canadien au sommet du podium », a-t-il conclu.