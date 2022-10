François Gauthier-Drapeau est passé bien près de monter sur le podium au Grand Chelem d’Abou Dabi, samedi, aux Émirats arabes unis. En avance dans son combat pour une médaille de bronze des moins de 81 kg, le Canadien a voulu en remettre pour boucler la boucle, mais son plan s’est retourné contre lui, le menant plutôt à une cinquième place.

Sportcom

Gauthier-Drapeau a affronté Mihail Latisev, de la Moldavie, en fin de journée. Il a réussi un waza-ari après un peu plus d’une minute de combat, puis son opposant a répliqué afin de créer l’égalité.

« J’avais mis au point une stratégie avec mon entraîneur et je voulais être prudent, parce que c’est un adversaire assez rapide. Je me suis toutefois laissé emporter et j’ai pris des risques inutiles », a raconté François Gauthier-Drapeau.

Ce dernier a retenté la manœuvre qui lui avait permis de s’inscrire au pointage à quelques reprises et il s’en est fallu de peu pour qu’elle fonctionne à nouveau. Latisev est toutefois parvenu à le contrer et à marquer un ippon pour mettre fin au combat.

« J’aurais dû varier mes attaques pour le surprendre », a admis Gauthier-Drapeau après le duel.

L’athlète de 24 ans n’avait pas obtenu les résultats souhaités durant l’été et espérait se reprendre aux Émirats arabes unis. Ces premiers affrontements lui ont d’ailleurs permis de retrouver confiance et d’appliquer diverses leçons de ses entraîneurs, apprises récemment.

« Je n’avais pas le meilleur niveau de confiance et j’ai pris le temps de me remettre dans le bain. Je me sentais plutôt bien aujourd’hui, je voulais me reprendre et j’étais content d’avoir une nouvelle chance. »

Auteur de deux victoires signées d’entrée de jeu face au Portoricain Adrian Gandia et au Suisse Aurelien Bonferroni, Gauthier-Drapeau n’a pu en faire autant lorsqu’il s’est mesuré au représentant de l’Azerbaïdjan Zelim Tckaev.

Ce revers a envoyé le Québécois au repêchage, où il a vaincu le Néerlandais Frank De Wit pour ensuite se battre pour une place sur le podium. Il retournera maintenant à l’entraînement avec la ferme intention de finir en force lors de ses prochaines compétitions.

« J’ai fait quelques erreurs, mais je retiens du positif. J’aurais pu l’emporter à la toute fin. Je vais devoir m’améliorer sur le plan tactique », a-t-il conclu.

Dans la même catégorie, Mohab ElNahas a terminé la journée avec une fiche de deux victoires et une défaite. Il l’a emporté face au Britannique Lachlan Moorhead et Eljan Hajiyev, de l’Azerbaïdjan, avant de s’incliner lui aussi contre Latisev.

Arthur Margelidon, qui devait combattre chez les moins de 73 kg samedi, n’a finalement pas pris part à l’évènement.

Le Grand Chelem d’Abou Dabi se poursuivra dimanche. Shady ElNahas sera en action dans la catégorie des moins de 100 kg, tout comme Kyle Reyes, médaillé d’argent aux derniers Championnats du monde.