(Los Angeles) Le boxeur philippin Manny Pacquiao s’est présenté jeudi à Los Angeles sous forme d’hologramme pour promouvoir un combat d’exhibition, lors d’une conférence de presse où il a ouvertement remis en cause sa retraite prise il y a un an.

Agence France-Presse

Costume gris et chemise bleue, le Philippin est apparu depuis Séoul en Corée du Sud, à plus de 9000 kilomètres de la Californie, sous la forme d’un double virtuel réalisé par l’entreprise Proto.

Une grande première dans l’histoire de la boxe, qui lui a permis d’assurer le traditionnel face-à-face d’avant combat avec son adversaire.

À 43 ans, le boxeur légendaire affrontera le Sud-Coréen DK Yoo le 10 décembre lors d’un combat amical à Séoul. Tous les profits de l’évènement seront reversés aux sans-abri des Philippines ainsi qu’à des familles ukrainiennes victimes de la guerre menée par la Russie.

« Je vais essayer de prouver que Pacquiao est toujours présent en boxe », a déclaré le Philippin, seul boxeur à avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes. « C’est mon retour sur le ring, la boxe est ma passion et je vais devoir travailler dur même si c’est un combat d’exhibition. »

Même sans avoir combattu depuis plus d’un an, il ne doute pas de sa capacité à l’emporter. « Je vais essayer de finir le combat tôt pour qu’on puisse rentrer tôt à la maison », a-t-il lancé.

Son adversaire, DK Yoo, est un spécialiste des arts martiaux qui comptabilise 655 000 abonnés sur YouTube. Le « Bruce Lee des temps modernes », comme l’a décrit l’animatrice Cynthia Conte lors de sa présentation jeudi, avait déjà participé à un combat d’exhibition de boxe en 2021 face au combattant de MMA Brad Scott.

« C’est un honneur » d’affronter la légende Pacquiao, a déclaré le combattant. Lui aussi se voit déjà vainqueur, malgré la différence abyssale qui sépare les deux palmarès. « Je suis plus grand et plus long, et plus jeune », a-t-il asséné.

« Pac-man » avait tiré sa révérence en août 2021 après une défaite face au Cubain Yordenis Ugas. Il avait quitté le ring avec 72 victoires, 8 défaites et 2 nuls, et reste l’un des boxeurs les plus victorieux de l’histoire, le seul à avoir été champion du monde sur quatre décennies différentes.

Mais cette retraite semble loin d’être définitive. Jeudi, le Philippin a dit envisager d’« affronter le vainqueur du combat » entre Errol Spence et Terence Crawford, qui doit avoir lieu en novembre. Il n’exclut pas non plus une revanche face à Floyd Mayweather, contre lequel il avait perdu dans le « combat du siècle » en 2015.

« Je me suis senti seul lorsque j’ai arrêté la boxe », a-t-il glissé.