Sans se lâcher du regard, Kim Clavel et Yesenia Gómez se sont échangés des mots doux lors de la photo face à face.

Le ton monte entre Kim Clavel et Yesenia Gómez

Kim Clavel et Yesenia Gómez venaient toutes deux de faire le poids lorsque leurs regards se sont croisés pour la traditionnelle photo face à face.

Jean-François Téotonio La Presse

Si leurs échanges avaient été cordiaux jusque-là, on a senti le ton changer un peu à ce moment.

Sans se lâcher du regard, Clavel (15-0, 3 K. -O.) et Gómez (19-5-3, 6 K. -O.) se sont échangés des mots doux devant les projecteurs.

« C’est venu me donner des frissons, a par la suite lancé la boxeuse québécoise devant les médias, le sourire aux lèvres. Elle, son surnom, c’est « la Niña », l’enfant. Moi je suis l’adulte. C’est ça que je lui ai dit. »

Quelques personnes rassemblées au bar Le Valet du Casino de Montréal se sont mis à proclamer « And new ! », en référence à ce que l’annonceur pourrait déclarer sur le ring dans l’éventualité où Clavel deviendrait la nouvelle championne des poids mi-mouches (108 livres) de la WBC.

La pugiliste, qui a enregistré un poids de 107,8 livres, s’en est inspirée.

« Elle m’a dit : « loser ». Moi j’ai dit : « ’and new ». »

Parce qu’elle est convaincue qu’une victoire l’attend, vendredi soir.

« Je suis prête, je suis fébrile, j’ai l’adrénaline dans mes muscles. J’ai tout fait. Là, j’ai bu, j’ai mangé. Je suis de bonne humeur. […] Ça a mis une petite animosité, et c’est le fun. La boxe c’est un spectacle, et on va en donner. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Kim Clavel a enregistré un poids de 107,8 livres au Casino de Montréal, jeudi.

Pendant ce temps, la championne mexicaine (107,2 lb) restait de glace.

« Je suis une personne qui garde toujours son calme, a rétorqué Gómez par le biais d’un interprète. Je ne parle pas beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup sont les premiers qui tombent. »

Gómez « au sommet » de sa forme

La petite escarmouche sur la scène a amusé le promoteur de l’évènement, Yvon Michel.

« Les deux filles qui disaient avoir oublié le passé, c’est passé par-dessus bord lorsqu’elles ont fait le face à face !, a-t-il lancé en rigolant. Les deux sont intenses, déterminées. »

Ce qui devrait donner un combat âprement disputé, dont le résultat ne pourrait être connu qu’à la toute fin.

« J’ai l’impression que dans le dernier round, on ne saura pas encore qui sera vainqueur », estime celui qui est aussi analyste de boxe.

« On est emballés par Kim, par le combat. Mais Gomez est agressive. Elle met de la pression. Dans la préparation de Kim, on s’est organisé pour qu’elle soit plus subtile dans le plan de match. Qu’elle donne des angles. Qu’elle ne fasse pas juste se bagarrer comme elle l’a fait contre Maria Vargas. Ils ont compris que tu ne peux pas faire ça avec Gómez. Il va falloir qu’elle soit brillante, disciplinée sur le ring. »

Yesenia Gómez est devenue championne du monde en 2018, et a défendu avec succès son titre à six reprises. Elle a entamé sa carrière chez les pros à 15 ans. C’est justement en début de carrière qu’elle a subi la majorité de ses défaites. Sa dernière remonte à 2017.

« Elle est vraiment bonne, concède Michel. Elle est rendue à maturité. Elle a appris sa boxe chez les pros. […] Elle a compris davantage son métier. Elle est au sommet de ce qu’elle peut être comme athlète présentement. »

C’est même le clan de la Mexicaine qui a « exprimé son intérêt » à venir se battre à Montréal et défendre son titre pour la première fois hors de son pays.

Ils voulaient de la « visibilité internationale », puisque le combat sera diffusé dans plusieurs pays.

« Parfois, il faut faire attention à ce que l’on souhaite, prévient le promoteur. Kim, avec tous les reports, elle est encore plus préparée. Elle est plus complète comme athlète qu’elle ne l’était avant, que si elles s’étaient affrontées en décembre. »

« Tout a été fait dans l’ordre »

Une seule boxeuse a eu un pépin lors de la pesée : Wendy Cruz Castro (0-2), l’adversaire de la Montréalaise Caroline Veyre. Sa forme physique en a aussi fait sourciller quelques-uns.

L’affrontement se fera chez les poids super-plumes, donc avec une limite de poids établie à 128 livres. Veyre, qui fera ses premiers pas en boxe professionnelle, a fait pencher la balance à 126,2 livres. Castro, à 131,2. La Mexicaine, qui dépasse ainsi la limite, perd donc 20 % de sa bourse.

Moins d’un an après le décès tragique de Jeanette Zacarias Zapata après son combat au Stade IGA, Yvon Michel assure que « tout a été fait dans l’ordre ».

« On est encore beaucoup plus prudent, avec ce qui est arrivé l’été dernier. […] On m’a dit qu’elle avait la compétence requise pour monter contre Caroline. »

« Le problème qu’on a dans la boxe professionnelle, c’est qu’on n’a pas les budgets pour amener des adversaires de haut niveau dans des combats de quatre rounds. Et pour des boxeurs qui commencent. Effectivement, je n’ai pas trop aimé ce que j’ai vu. En espérant que si quelque chose arrive, l’arbitre interviendra. »