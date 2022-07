(Montréal) Christian Mbilli tentera de mettre la main sur une deuxième ceinture le 9 septembre prochain, face à DeAndre Ware.

La Presse Canadienne

Mbilli (21-0, 19 K.-O.), déjà détenteur de la ceinture Continentale des Amériques du World Boxing Council (WBC), tentera d’ajouter le titre International de la World Boxing Association (WBA), actuellement vacant, à son palmarès face à Ware (15-3-2, 9 K.-O.).

Troisième aspirant de la division au WBC, Mbilli détient le titre Continental des Amériques depuis sa victoire de septembre 2021, alors qu’il avait passé le K.-O. à Ronny Landaeta après 37 secondes d’action seulement. Il a depuis défendu cette ceinture deux fois : une victoire par décision unanime face à Ronald Ellis et une autre par K.-O. au cinquième round contre Nadjib Mohammedi.

En demi-finale de ce gala présenté au Casino de Montréal, le lourd Simon Kean (21-1, 20 K.-O.) effectuera son retour dans le ring. Il a remporté sa dernière sortie, par K.-O. au neuvième round contre Shawndell Terence Winters, en février dernier.

Mary Spencer (6-0, 4 K.-O.), Luis Santana (6-0, 2 K.-O.), Leïla Beaudoin (6-0, 1 K.-O.), Avery Martin-Duval (7-0-1, 4 K.-O.) ainsi que Christopher Guerrero (3-0) prendront également part à l’évènement.

Ce gala du 9 septembre est le premier de six que présentera Eye of the Tiger Management au cours de la saison 2022-23.