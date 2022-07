Allégations d’inconduites sexuelles

Vince McMahon aurait déboursé plus de 12 millions pour faire taire des victimes

(New York) Imprésario de longue date de la WWE, Vince McMahon aurait accepté de débourser plus de 12 millions lors des 16 dernières années pour réduire au silence des allégations d’inconduites sexuelles et d’infidélité, selon le Wall Street Journal.