L’animosité entre Kim Clavel et Yesenia Gomez était palpable au Casino de Montréal, lundi matin, lors de la conférence de presse en vue de leur combat du 29 juillet. Trois reports plus tard, la Québécoise veut régler ce dossier une bonne fois pour toutes.

Nicholas Richard La Presse

Kim Clavel aura enfin la chance de se battre pour la ceinture WBC chez les poids mi-mouches. En tant qu’aspirante numéro un, la Québécoise pourra mettre fin à la séquence de son adversaire devant les siens. Gomez tentera quant à elle de défendre son titre pour la cinquième fois.

D’abord prévu en décembre 2021, le combat a dû être repoussé par le clan de Clavel, puisque la boxeuse s’était blessée à l’entraînement. En mars, c’était au tour de Gomez de demander un report du combat en raison d’un conflit horaire. Puis, en avril, Clavel a contracté la COVID-19 et le duel a été remis au mois de juillet.

Après cette troisième embûche, Gomez avait critiqué son opposante et son équipe, les accusant d’avoir négligé l’environnement de la boxeuse et même d’avoir menti sur le diagnostic des symptômes de Clavel.

La tension entre les deux boxeuses s’est donc accentuée et intensifiée au cours des derniers mois.

« Vous connaissez Kim la gentille, Kim l’infirmière, Kim l’aidante, Kim la souriante, aujourd’hui ça ne me tente pas pantoute », a déclaré d’entrée de jeu Clavel, qui s’est présentée devant les médias avec un chandail sur lequel était inscrit rouge la phrase « Je ne m’arrêterai jamais. »

Celle qui est invaincue en 15 combats depuis le début de sa carrière en avait long à dire sur ce qu’elle a vécu dans les derniers mois et sur ce à quoi elle s’attend pour son prochain combat. Elle a bien l’intention de remettre la monnaie de sa pièce à la Mexicaine.

« Ça n’a pas passé du tout. Habituellement, je m’adresse à elle en espagnol, mais aujourd’hui ça ne me tente pas de me forcer pour elle. Ma concentration est sur la boxe », a-t-elle précisé.

Une excellente préparation

Selon les dires de son entraîneuse Danielle Bouchard, Clavel est au sommet de sa forme. L’athlète de 31 ans a surmonté chacune des épreuves auxquelles elle a fait face avec brio et ce combat sera le point culminant d’un camp d’entraînement qui dure depuis longtemps déjà.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Kim Clavel et Danielle Bouchard

« Patience, persévérance et perspicacité. Kim étant une battante, elle aime relever des défis. C’est le quatrième camp d’entraînement et Kim n’a jamais été aussi prête que pour le 29 juillet. Elle bat tous ses records, tant au sprint que pour la force physique, que pour la force du mental. Elle les bat régulièrement. »

La principale intéressée croit aussi qu’elle n’a jamais été aussi prête avant un combat. « C’est une préparation qui est vraiment spéciale. J’ai quelque chose sur le cœur et le 29 juillet, je vais aller régler ça. Certainement ! […] En ce moment, à l’entraînement, je mange les murs. »

De son côté, Gomez était plus détendue via la plateforme Zoom, en direct de chez elle, au Mexique. La boxeuse à la fiche de 19-5-3, dont six K.-O., est plus expérimentée que la Québécoise. Elle croit que toute cette attente sera à son avantage. « Je me suis entraînée un peu plus fort. J’ai eu beaucoup plus de temps et j’ai extrêmement hâte au combat. »

Elle a même envoyé une petite flèche à Clavel : « J’espère que tu es prête et que tu prends soin de toi pour le combat cette fois. »

Ne pas sous-estimer Clavel

Kim Clavel a aussi évoqué que son adversaire prenait peut-être ses compétences un peu trop à la légère. Ce qui pourrait s’avérer être un piège pour elle en fin de compte.

Si Gomez croit que la Québécoise n’est qu’une simple technicienne, ce qui a déjà été évoqué dans le passé, la favorite locale veut certainement lui faire comprendre qu’elle avait tort de la sous-estimer.

« Elle sous-estime l’adversité à laquelle j’ai fait face, sans penser à la sienne. Je vais lui réserver des surprises. Je pense qu’elle n’a jamais eu une adversaire comme moi dans le ring », a-t-elle ajouté.

Les femmes à l’honneur

Ce gala intitulé « Irrésistibles » présentera d’autres combats féminins au cours de la soirée. En effet, l’athlète de Terrebonne Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.-O.) affrontera la Brésilienne Halanna Dos Santos (14-9-0) en sous-carte.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marie-Pier Houle

Puis, la Montréalaise Caroline Veyre effectuera ses débuts professionnels contre la Mexicaine Wendy Cruz Castro (0-2-0), dans le cadre du premier combat de la soirée.

Les boxeurs Eric Basran (2-0), Derek Pomerleau (2-0-0), Jonathan Di Bella (1-0-0) et Arthur Biyarslanov (10-0-0) seront aussi en action.