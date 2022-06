Photo Jessica Hill, archives Associated Press

Vince McMahon a démissionné de son poste de président et directeur général de la WWE alors qu’il est le sujet d’une enquête pour inconduite.

Michelle Chapman Associated Press

McMahon continuera de superviser le contenu créatif du populaire circuit de lutte professionnelle durant l’enquête, a indiqué la World Wrestling Entertainment, vendredi. La fille de McMahon, Stephanie, a été nommée présidente et directrice générale par intérim.

Le Wall Street Journal a récemment rapporté que le conseil d’administration de la WWE enquêtait au sujet d’une entente de trois millions remise en compensation pour son départ par McMahon à une employée avec qui il aurait eu une affaire consensuelle.

« J’ai promis mon entière coopération à l’enquête auprès du comité spécial. J’ai aussi promis d’accepter les conclusions de l’enquête, peu importe leur nature », a dit McMahon, dans un communiqué.

L’employée, engagée en 2019 comme assistante juridique, a signé une entente de séparation en janvier qui l’empêche de discuter de sa relation avec McMahon ou de le dénigrer, a rapporté le Wall Street Journal.

Le conseil d’administration a commencé son enquête en avril et a découvert d’autres, plus anciens, accords de non-divulgation impliquant des plaintes d’anciennes employées de la WWE pour des gestes déplacés de la part de McMahon et John Laurinaitis, responsable des relations du talent, a rapporté le Wall Street Journal.

En plus d’enquêter sur les comportements de McMahon et Laurinaitis, la WWE a promis de coopérer avec une tierce partie pour également réviser son programme de conformité, son département des ressources humaines et la culture générale au sein de l’entreprise.

Les parts de la World Wrestling Entertainment Inc., basée à Stamford, au Connecticut, ont glissé de 4 % avant l’ouverture du marché vendredi.