Tammara Thibeault a remporté son affrontement de deuxième tour du tableau des moins de 75 kg aux Championnats du monde féminins de boxe. Samedi, à Istanbul, la Montréalaise et cinquième dans cette catégorie aux Jeux olympiques de Tokyo a eu raison de l’Américaine Naomi Melissa Graham 5-0.

Sportcom

Elle accède donc à la ronde des quarts de finale, lundi, contre l’Australienne Caitlin Anne Parker, neuvième à Tokyo l’été dernier.

Thibeault, 25 ans, avait profité d’un laissez-passer en première ronde et elle montait dans l’arène pour une première fois dans la capitale turque. Plus grande et plus jeune que son adversaire âgée de 36 ans, la Québécoise a profité de sa longue portée, ce qui a expliqué pourquoi son adversaire forçait régulièrement les corps-à-corps.

Dès le premier round, Thibeault a atteint Graham au menton. Elle est revenue à la charge avec 40 secondes à faire grâce une frappe à la tête pour obtenir la faveur des juges après ces 3 premières minutes de combat.

Le deuxième round a fait place à un combat plus ouvert avec de belles attaques à la tête de part et d’autre, ce qui a permis à l’Américaine d’atteindre Thibault avec plus de précision. Les officiels en ont pris note et ils ont accordé le round à Graham.

L’éventuelle gagnante a commencé à mettre de la pression sur son adversaire dès le début de l’assaut final. Prises dans les câbles, Graham a été frappée au menton. Thibault a ensuite continué d’attaquer à distance, ce qui a épuisé l’Américaine qui était à bout de souffle dans les 30 dernières secondes.

La Québécoise a tout de même reçu quelques bons coups dans les derniers instants du combat et c’est pourquoi son visage était marqué du doute avant l’annonce de la décision qui a finalement été en sa faveur.

Aux Mondiaux de 2019, Tammara Thibeault était montée sur la troisième marche du podium.