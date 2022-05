Boxe Canada peut maintenant « regarder vers l’avenir », estime Yvon Michel.

Jean-François Téotonio La Presse

La nouvelle est tombée dimanche après-midi. Daniel Trépanier, le directeur de la haute performance à Boxe Canada, a remis sa démission. Une pluie de témoignages, à commencer par une lettre signée par plus de 120 personnes publiée mercredi dernier, lui reprochaient notamment d’avoir fait régner un « climat toxique » dans la fédération.

Joint au téléphone lundi matin, Yvon Michel, qui siège sur le conseil d’administration de Boxe Canada à titre d’administrateur général, indique que la démission de Daniel Trépanier a été acceptée parce qu’on « considère qu’il a pris la bonne décision ».

« Daniel a pris une décision en fonction de lui personnellement, souligne le promoteur. Et, je pense, en fonction des meilleurs intérêts de la boxe canadienne. Il a réalisé qu’il n’était plus l’homme de la situation. »

On reprochait notamment à Daniel Trépanier des enjeux de harcèlement, de favoritisme, de sexisme, d’injustices, de sécurité et de transparence sur des évènements qui ont eu lieu depuis 2008. L’entraîneuse de Kim Clavel, Danielle Bouchard, parlait même d’« un peu d’incompétence » dans nos pages, vendredi dernier.

« On a eu des témoignages importants qui sont venus d’un peu partout, ajoute Yvon Michel. […] On avait besoin de renouveau. Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de ça. »

Yvon Michel a pris place sur le C. A. de Boxe Canada en 2019.

« J’avais déjà entendu parler de l’inconfort que beaucoup de gens avaient envers Daniel, dans des discussions que j’avais à gauche et à droite, concède-t-il. Mais je dirais que l’ensemble du board a vraiment réalisé à partir de l’été dernier qu’il y avait quelque chose d’important. »

Il se réfère aux gestes posés depuis par Boxe Canada. Un communiqué de la fédération publié le 4 mai dernier — en réponse à la lettre — faisait état de la création d’un groupe consultatif pour « assurer la transparence des décisions de haute performance ». On parlait aussi de « la séparation du rôle de directeur de la haute performance des responsabilités d’entraîneur », une des récriminations principales envers Trépanier.

Danielle Bouchard estimait que malgré tout, « aucun changement ne s’était produit ».

« Même si ça ne semblait pas aussi évident, on avait pris des mesures pour tenter de corriger la situation, se défend Yvon Michel. Des mesures concrètes, pour s’assurer de la protection des athlètes et de leur encadrement. »

« Mais disons qu’avec ce qui est arrivé en fin de semaine, on est allés encore beaucoup plus loin. »

« On est prêts à se retrousser les manches »

La Presse a tenté de joindre par téléphone le président de Boxe Canada, Ryan Savage. Sa réponse est venue par courriel.

Il nous réfère aux mesures annoncées dans le communiqué publié dimanche, et mentionne que le « processus pour trouver un nouveau directeur de la haute performance en collaboration avec [ses] partenaires provinciaux » est entamé.

« Notre priorité et notre attention sont dédiées à l’amélioration du modèle de gouvernance de Boxe Canada ainsi que de sa transparence, écrit Ryan Savage. On veut aussi s’assurer de la sécurité de nos athlètes et de nos entraîneurs afin qu’ils puissent s’épanouir dans un environnement sain et inclusif. »

Si la recherche n’en est évidemment qu’à ses balbutiements, il y a déjà une cible dans l’objectif d’Yvon Michel.

« On a un défi important, note-t-il. Paris 2024, ce n’est pas tellement loin. »

« On a besoin de faire une mobilisation majeure de l’expertise canadienne pour que l’on puisse remplacer le directeur du programme de haute performance à court terme. Avoir des entraîneurs compétents, certifiés, qui vont pouvoir prendre la relève et redonner confiance à toute l’équipe nationale pour obtenir le meilleur résultat possible. »

Le promoteur estime que le Canada « a tout ce qu’il faut » pour aider la fédération à retrouver de son lustre.

« On parle souvent d’engager des gens de l’extérieur pour les installer ici et diriger notre équipe, explique-t-il. On l’a fait à deux reprises, et ça n’a pas fonctionné. Bien souvent, on se retrouve avec quelqu’un qui arrive avec une culture et une perception différente. »

« On a un groupe de jeunes entraîneurs très talentueux qui ne demandent juste que d’avoir la chance », résume Yvon Michel, qui « favorise » les pistes locale et nationale pour relancer le programme.

Il juge par ailleurs que le départ de Daniel Trépanier, « c’est déjà du passé ».

« On regarde vers l’avant. On a beaucoup de travail et on est prêts à se retrousser les manches. »

« Je ne pense pas que c’est un recul, ajoute-t-il. Je pense qu’on va immédiatement faire un bond vers l’avant. »