(Montréal) L’olympienne canadienne et triple championne du monde amateur Mary Spencer affrontera l’ancienne championne du monde IBF Chris Namus pour son prochain combat, le 28 mai, au CAA Centre de Brampton, en Ontario.

La Presse Canadienne

Spencer (4-0, 3 K. -O.), qui s’est récemment associée à l’écurie Eye of the Tiger Management (EOTTM), a remporté une victoire expéditive le mois dernier en passant le K. -O. à Beatriz Aguilar après seulement 23 secondes.

Son équipe veut rapidement la faire progresser vers un championnat du monde, possiblement dès décembre prochain. Et l’Uruguayenne Namus (25-7, 8 K. -O.) représente un défi intéressant pour Spencer et une opportunité en or pour progresser de façon significative dans les classements mondiaux.

Namus est connue du public québécois puisqu’elle a perdu sa ceinture mondiale de l’IBF aux mains de Marie-Ève Dicaire par décision unanime en 2018. Elle totalise 209 rounds d’action en plus d’une trentaine de combats, dont 10 duels avec des titres en jeu.

Le gala sera présenté en collaboration avec United Boxing Promotions et son président Tyler Buxton estime que ce duel sera explosif.

« L’ajout de Mary Spencer à notre évènement du 28 mai est incroyable ! Peu de boxeurs professionnels ont accompli autant qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent. Avec une adversaire aussi coriace que Namus, qui fonce dès le premier son de la cloche, on peut s’attendre à tout un spectacle. Je vous confirme que vous ne voudrez pas cligner des yeux le 28 mai ! »