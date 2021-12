Ne tombez pas en bas de votre chaise, mais le spectacle que la WWE prévoyait tenir à la Place Bell de Laval le 30 décembre a été repoussé.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le spectacle est remis au 6 mars, a annoncé evenko. « Les billets achetés pour le 30 décembre 2021 seront valides pour la nouvelle date du 6 mars 2022 », précise le promoteur, dans un courriel.

Ce spectacle aurait été une première présence de la WWE au Québec en deux ans, le dernier évènement par ici datant du 29 décembre 2019.

Le report du spectacle de la semaine prochaine allait de soi, car il s’agissait d’un gala non-télévisé (un house show), si bien qu’il n’y avait aucune logique à le présenter à huis clos. La WWE a produit de nombreuses émissions à huis clos dans les premiers mois de la pandémie, mais il s’agissait d’évènements télédiffusés.

Cela dit, même sans les nouvelles restrictions au Québec, il y a lieu de se demander si le spectacle aurait eu lieu. Le site spécialisé PWInsider rapporte en effet qu’une éclosion de COVID-19 touche actuellement la WWE et que plusieurs lutteurs et membres du personnel ont produit des tests positifs au virus dans les derniers jours.

Dans l’immédiat, les amateurs de lutte ne verront pas de différence, puisque le prochain spectacle télédiffusé, vendredi, a été préenregistré.

Mais l’organisation qui employait naguère « The Model » Rick Martel amorce deux tournées distinctes le 26 décembre. Une commencera à Tampa, l’autre, à New York, là où la moyenne des nouveaux cas quotidiens vient de tripler en une semaine. Près de 18 000 nouveaux cas ont été rapportés mardi dans la seule ville de New York.