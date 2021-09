La carte de boxe que devait présenter GYM dans deux semaines est remise à une date indéterminée.

Frédérick Duchesneau La Presse

L’évènement devait notamment mettre en vedette Óscar Rivas et Marie-Eve Dicaire dans des combats de championnat du monde.

Le Groupe Yvon Michel a décidé de remettre son gala « par respect pour [Jeanette Zacarias Zapata], sa famille et les fans de boxe », explique-t-on dans un communiqué.

« À la suite des évènements survenus samedi dernier, nous sommes atterrés, profondément attristés et toujours inquiets par l’état de santé de Jeanette Zacarias Zapata. Elle se trouve toujours aux soins intensifs à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Chaque jour, nous tentons d’apporter tout le support possible à elle et aux siens. Nous concentrons nos efforts en ce sens », ajoute-t-on.

Rappelons que la boxeuse mexicaine a été terrassée par une droite de Marie-Pier Houle en toute fin de quatrième round, au stade IGA. Elle a ensuite été prise de convulsions avant de s’effondrer dans le ring.

GYM fera part des mises à jour sur l’état de santé de la jeune femme, conclut le communiqué.