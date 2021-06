Saint-Isidore compte 2800 habitants. Dix-neuf éoliennes. Et, désormais, une statue de bronze du plus célèbre des combattants en arts martiaux mixtes.

Frédérick Duchesneau La Presse

Georges St-Pierre a longtemps régné sur l’UFC. Il a d’ailleurs été intronisé à son temple de la renommée l’an dernier. Mais il affirme que l’œuvre dévoilée dans son village d’origine, produite par la conceptrice-sculptrice Tali Levesque, est « le plus grand honneur » qu’il ait reçu à ce jour.

Hésitant au début de son allocation, l’ai un peu gêné même, St-Pierre s’est excusé de n’avoir préparé aucun texte.

« Je suis toujours mieux quand j’improvise. Je vais parler avec mon cœur », a-t-il dit avant de remercier ses parents, présents, l’ensemble de sa famille et la communauté.

« Quand Sylvain [Payant, maire de Saint-Isidore] m’a parlé du projet, j’étais un peu réticent au début parce que je suis dans une business où le but est de faire mal à l’autre », a souligné GSP.

Il tenait à protéger sa vie privée, faire profil bas.

« Mais là, ma carrière de combat est finie. Non seulement, pour moi, c’est un immense honneur, mais aussi, ça peut être place de rencontre et un symbole de persévérance pour les générations à venir. Si ça peut inspirer certaines personnes à pousser et à faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes, ça va me rendre très heureux », a indiqué celui qui était également surnommé Rush.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

St-Pierre, tout juste 40 ans, a conclu sa carrière en arts martiaux mixtes professionnels avec 26 victoires en 28 duels.

Jeune, il était un grand fan de films de combat. Il a grandi en admirant Jean-Claude Van Damme, en écoutant les Bloodsport et Rocky.

« Quand Sylvain m’a parlé du projet, j’ai tout de suite pensé à Rocky Balboa, qui lui aussi a une statue à son image ! »

À la différence que celle de Rocky surplombait la ville de Philadelphie. Pour ceux qui souhaiteront se poser avec celle de Georges St-Pierre, grandeur nature, aucune marche à gravir.

Elle se trouve au centre de la Place GSP, de forme octogonale, à proximité de l’hôtel de ville de la petite municipalité montérégienne.