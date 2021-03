(Montréal) Claressa Shields était tout simplement dans une classe à part. L’Américaine a complètement dominé Marie-Ève Dicaire et a écrit l’histoire en devenant la championne unifiée des super-mi-moyennes au Dort Federal Event Center, à Flint, au Michigan.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Shields (11-0, 2 K. -O.) a complètement dominé l’affrontement, obtenant un pointage parfait de 100-90 de la part des trois juges. Des pointages amplement mérités.

Avec cette victoire, elle conserve ses titres du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Organization (WBO) ; ajoute la ceinture de l’International Boxing Federation (IBF) que détenait Dicaire (17-1) ; en plus d’ajouter le titre vacant de super championne de la World Boxing Association (WBA).

En devenant championne unifiée dans une deuxième division de poids, elle écrit l’histoire en étant la première, hommes ou femmes, à réussir pareil exploit. En ajoutant ses deux médailles d’or olympiques acquises en 2012 et 2016, difficile de dire qu’elle n’est pas la meilleure boxeuse de l’histoire.

Elle a d’ailleurs souligné cette semaine qu’après cette victoire, elle voulait être surnommée G. W. O. A. T. (Greatest Woman of All Time), et non T-Rex.

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Marie-Ève Dicaire et Claressa Shields

Shields a tendu des pièges tout au long de la soirée à Dicaire, qui a été incapable de toucher solidement son adversaire.

La Québécoise de 34 ans a toutefois goûté à la médecine de son adversaire.

Dès le premier assaut, Shields, 25 ans, a donné le ton avec une solide droite par-dessus le jab de Dicaire. Un peu plus tard dans le round, elle l’a touchée de deux solides crochets de la gauche.

Shields a poursuivi son travail de démolition dans les rounds suivants. La rapidité de ses mains a été ahurissante. Assurément du jamais vu pour Dicaire en carrière.

L’Américaine a aussi fait preuve d’une précision chirurgicale. La précision de ses coups n’a laissé aucune chance à Dicaire, qui n’a jamais vraiment été capable d’installer sa stratégie, encore moins d’approcher efficacement Shields.

Même dans les rounds où elle semblait moins active, l’Américaine a gagné haut la main les échanges.

Dicaire a peut-être connu ses meilleurs moments au cinquième, alors qu’elle a placé quelques bons coups. Toutefois, elle semblait toujours sautillante sur ses pieds et on ne l’a pas sentie en mesure d’appliquer un coup qui aurait pu faire réfléchir son adversaire.

À compter du sixième, Dicaire s’est souvent retrouvée dans le pétrin, et forcée d’accrocher. Elle a également joué du coude, mais l’arbitre, le Montréalais Michael Griffin, veillait au grain et lui a offert des remontrances en chaque occasion.