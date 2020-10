Boxe

Un aspirant promoteur nie tout lien avec les Hells Angels

Le président de New Era Fighting, Yan Pellerin, qui veut obtenir un permis annuel de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour organiser des galas et des combats de boxe, a nié mardi avoir quelque lien que ce soit avec les Hells Angels, sans toutefois pratiquement jamais prononcer leur nom.