Lutte: il y a cinq ans, Kevin Owens

Le 31 mai 2015, Kevin Owens débarquait sur un ring de la WWE. C’était l’aboutissement du parcours improbable d’un type à l’allure bien banale, qui venait de Marieville, et qui atteignait les grandes ligues. Cinq ans plus tard, il demeure une des têtes d’affiche de la plus grande fédération de lutte au monde.