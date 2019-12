David Lemieux tient promesse et fait le poids à la pesée

David Lemieux a tenu promesse : la pesée n'a pas été une aventure à son arrivée chez les 168 livres.

Pour son premier combat chez les super-moyens face à l'Ukrainien Maksym Bursak, Lemieux a facilement respecté la limite, affichant un poids de 166,8 livres.

Son adversaire a quant à lui fait osciller le pèse-personne à 167,8 livres. Le combat constitue la finale d'un gala de 10 duels présenté au Centre Bell, samedi soir, par Eye of the Tiger Management.

L'expérience a été bien différente qu'à ses dernières sorties à 160 livres, où le processus de perte de poids s'est souvent avérée une aventure cauchemardesque pour l'ex-champion du monde.

En décembre dernier, son combat prévu contre Tureano Johnson, au Madison Square Garden, a été annulé lorsque Lemieux (40-4, 34 K.-O.) a été hospitalisé en raison de problèmes de santé liés à son processus de perte de poids. C'était la troisième fois de sa carrière que cela lui arrivait, ce qui avait amené son promoteur, Camille Estephan, à jurer qu'il ne se rebattrait plus chez les moyens.

Pour ce duel face à Bursak (35-5-2, 16 K.-O.), la préoccupation de la perte de poids n'a pas occupé une part aussi importante du camp du Lavallois qui aura 31 ans, le 22 décembre. Il s'est présenté détendu à cette pesée officielle, ayant l'air en pleine santé au lieu d'avoir les traits tirés et d'être à cran.

Son entraîneur, Marc Ramsay, a même noté que mentalement, il avait passé une meilleure fin de camp d'entraînement. Lemieux s'est même adressé aux journalistes sur place, ce qu'il ne faisait pas par le passé.

Pour cette première soirée de boxe au Centre Bell en plus de deux ans et demi, EOTTM a préparé une affiche très intéressante, avec trois de ses principales vedettes en action et quatre ceintures en jeu.

En plus de Lemieux, Arslanbek Makhmudov (9-0, 9 K.-O.) tentera de défendre son titre des lourds de la North American Boxing Federation (NABF) face à Samuel Peter (38-8, 31 K.-O.). Juste avant, le Trifluvien Simon Kean (17-1, 16 K.-O.) disputera la ceinture International Silver des lourds du WBC au vétéran de 43 ans Siarhei Liakhovich (27-7, 17 K.-O.), inactif au cours des deux dernières années.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Maksym Bursak

Kim Clavel (10-0, 9 K.-O.) affrontera Esmeralda Gaona Sagahon (7-3, 0 K.-O.) pour le championnat des mi-mouches de la NABF; tandis que le jeune boxeur de Québec Lexson Mathieu (7-0, 6 K.-O.) disputera la ceinture NABF junior des super-moyens au Mexicain Rolando Paredes (16-8-2, 11 K.-O.).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Arslanbek Makhmudov