Grand Prix de judo de Montréal : la récolte se poursuit pour le Canada

Dans un couloir de l'aréna Maurice-Richard, en route vers la zone mixte, Antoine Valois-Fortier croise le chemin de plusieurs judokas en herbe. Chacun d'entre eux veut prendre sa petite photo et voir d'un peu plus près la médaille qui pend à son cou. Elle est en argent.

« J'aurais vraiment aimé gagner une médaille d'or lors de ce premier Grand Prix devant toute ma gang, reconnaît celui qui se bat chez les moins de 81 kg. Le conte de fées aurait été parfait, mais je garde de grands souvenirs de ma journée. »

En finale, il est tombé sur le Japonais Takanori Nagase, qui, pour reprendre l'expression de Valois-Fortier, est loin d'être « un deux de pique ». Nagase est un ancien champion du monde (2015) et un médaillé de bronze aux Jeux de Rio (2016). Il est, accessoirement, l'une des bêtes noires de Valois-Fortier. Depuis 2014, le Japonais avait remporté leurs trois affrontements.

« Je n'ai pas trouvé la recette pour le battre et, la dernière fois, c'était aux Jeux de Rio, a rappelé Valois-Fortier. Je trouve que j'ai fait un excellent combat. Je contrôlais bien le rythme et le positionnement des mains. Malheureusement, on est arrivés en coin de bordure et j'ai tenté de le pousser vers l'extérieur pour qu'il écope d'une autre pénalité. Il a utilisé ça pour me projeter et l'emporter par ippon. »

Hormis cette séquence qui a mené à sa défaite, Valois-Fortier s'est dit particulièrement satisfait de sa journée. Devant une foule acquise à sa cause, il pense avoir de nouveau montré qu'il faisait partie de l'élite mondiale. La journée d'hier a d'ailleurs été un bon baromètre de sa forme actuelle, à plus d'un mois et demi des Championnats du monde à Tokyo.