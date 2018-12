Adonis Stevenson: la famille de la boxe ébranlée

«Mais la différence, c'est que je pense qu'Adonis a été pris en charge plus rapidement. L'Enfant-Jésus est spécialisé dans les traumatismes crâniens. Par contre, on ne connaît pas les dommages. Quand ça se passe dans le cerveau, on est pas mal tous dans le néant», dit-il.

Pourquoi avoir recours à un coma artificiel? Le neuropsychologue et professeur titulaire à l'Université de Montréal Dave Ellemberg a répondu à nos questions.

Q. Quand utilise-t-on le coma artificiel?

R. On utilise cette procédure lorsqu'on croit qu'il y a eu une atteinte grave au cerveau. Les neurologues vont faire appel à cette mesure pour diminuer le plus possible l'activité cérébrale, parce qu'il y a probablement de l'enflure. L'oedème vient faire de la pression contre les parois de la boîte crânienne et donc le coma vient diminuer au minimum possible l'activité du cerveau, des neurones, pour diminuer la pression.

Q. Donc il s'agit de mettre le cerveau à off, en quelque sorte?

R. Oui, car même dans le sommeil, il y a beaucoup d'activité mentale. Il s'agit donc de laisser une chance à l'enflure de diminuer. C'est comme marcher sur une cheville enflée: c'est sûr qu'elle ne guérira pas. Donc le coma, c'est comme empêcher de marcher pendant les premiers jours d'une blessure à la cheville.

