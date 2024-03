(Montréal) « Take me home, country roads… to the place, I belong », chantonnent - peut-être - les membres du CF Montréal par les temps qui courent. Mais ceux-ci ne peuvent toujours pas mettre les paroles du légendaire John Denver en pratique.

« C’est encore tellement loin pour moi », a indiqué Laurent Courtois, vendredi matin, en parlant de la première rencontre de la saison au stade Saputo, le 13 avril prochain.

« On a tellement de travail et de milles à faire en avion que je n’y pense même pas », ajoute l’entraîneur-chef.

La longue séquence de six matchs sur la route pour entamer la saison se poursuit ce samedi pour le CFM, contre le D. C. United. À un peu plus d’une heure de la frontière avec le « presque paradis » qu’est la Virginie-Occidentale, décrite ainsi dans la chanson classique de Denver, par ailleurs.

Il s’agira du cinquième voyage du Bleu-blanc-noir en ce début de calendrier.

« Tous les joueurs, comme moi, avons hâte de jouer notre premier match à la maison, a souligné Ariel Lassiter vendredi. C’est difficile d’avoir autant de joutes sur la route en MLS, et de les gagner. Je pense qu’on a extrêmement bien fait jusqu’à présent. »

George Campbell voit quant à lui le verre à moitié plein.

« Je pense que c’est même mieux ainsi, estime l’Américain. Dans le milieu de la saison, en mai ou en juin, on pourra jouer plus de rencontres à domicile. Les gars sont prêts. »

Des mots qui devraient réjouir Laurent Courtois. Parce que ses hommes, à l’exception des cinq joueurs convoqués dans leurs équipes nationales, ont pu profiter d’une pause bénéfique au cours de la trêve internationale, le CFM étant l’un des rares clubs qui n’a pas joué en MLS la semaine dernière. Sa dernière rencontre, c’était la folle défaite de 4-3 contre le Fire de Chicago.

« Mentalement, les gars avaient besoin » de cette pause, a affirmé le technicien.

En revanche, il ne manque pas de mentionner que le temps passé au « repos mental et physique » peut contribuer à casser un peu le rythme de ses joueurs.

« L’avenir très proche nous dira si c’était bénéfique ou non. Mais je pense que pour le long terme, c’était obligatoire. »

« Pas de surprise » contre D. C. United

Après quatre matchs, au terme desquels le CF Montréal est allé chercher un impressionnant sept points sur la route, Laurent Courtois estime que son équipe est « exactement là où [elle] voulait être », notamment au chapitre de la forme physique. C’est dans « l’exécution » des apprentissages que ses hommes peuvent être « bien meilleurs ».

Jusqu’à maintenant, le onze montréalais a démontré qu’il pouvait entamer ses matchs avec une intensité déconcertante pour ses adversaires, tentant ensuite d’absorber la possession adverse et pincer ses opposants sur la contre-attaque.

Une stratégie qui se traduit par un certain repli défensif après le jeu offensif des premières minutes, fait-on remarquer à Laurent Courtois, vendredi matin.

« L’idée n’est pas de se replier, corrige-t-il. L’idée, c’est de s’adapter au temps de jeu. [Ce sont des moments] que j’aime beaucoup par ailleurs. C’est une phase qu’on peut exploiter et faire très mal. »

Courtois indique se concentrer sur « l’aspect tactique et physique » de son groupe en premier lieu, puis s’ajuster « en fonction du scénario » du match.

À ce chapitre, « il n’y aura pas de surprise » de la part du D. C. United samedi, selon l’entraîneur-chef.

« On sait que c’est une équipe verticale, assez directe et qui priorise un jeu de second ballon et moins de préparation », analyse-t-il.

« On sait à quoi s’attendre. Ça va être à nous de jouer notre jeu et de savoir répondre. »