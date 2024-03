Espagne Dani Alves a payé sa caution et va sortir de prison

(Barcelone) Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en février à quatre ans et demi de prison, a payé lundi la caution d’un million d’euros imposée par la justice et va pouvoir sortir de la prison où il est détenu depuis plus d’un an, a annoncé un tribunal de Barcelone.