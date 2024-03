(Frisco, Texas) Cyle Larin et Jacob Shaffelburg ont marqué en deuxième demie et le Canada a vaincu Trinité-et-Tobago 2-0 pour obtenir son billet pour la Copa América, samedi, à l’occasion d’un match de la Ligue des nations de la CONCACAF.

La Presse Canadienne

Il s’agira d’une première participation du Canada au championnat sud-américain.

« On est très contents de notre match et de la qualification », a déclaré d’entrée de jeu l’entraîneur-chef du Canada par intérim Mauro Biello.

« On savait que ça allait être un match très difficile. Quand tu joues des matchs comme ça contre une équipe qui est très physique et qui prend les espaces… Je suis très content de la performance de mes joueurs et de la façon dont ils se sont comportés durant le match. »

Trinité-et-Tobago, classée 96e au monde, s’est bien défendue face aux nombreuses vagues offensives des Canadiens, 50es.

Les représentants de l’unifolié ont eu la possession du ballon 63 % du temps et ont obtenu 11 coups de pied de coin contre un seul pour leurs adversaires lors des 45 premières minutes de jeu, mais sans être en mesure de s’inscrire au tableau.

Biello était donc satisfait de l’effort, mais a demandé de petits ajustements à ses joueurs pour la suite de la rencontre.

« Quand il y a trois attaquants, ils vont fermer les espaces, a fait valoir l’ancien pilote de l’Impact de Montréal. Il n’y avait pas beaucoup d’espace pour travailler. Mais quand même, on a mis de la pression et on a eu des occasions de marquer en fin de première demie. »

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef du Canada, Mauro Biello

On devait être un peu plus offensifs sur les centres. En deuxième mi-temps, ils sont bien sortis et on a été capables de marquer. Mauro Biello, entraîneur-chef du Canada

Le Canada a en effet brisé l’égalité à la 61e minute quand Tajon Buchanan a coupé vers l’intérieur de la surface de réparation. Il a remis le ballon à Larin, qui a déjoué le gardien Denzil Smith pour son 29e but sur la scène internationale.

Crépeau résiste

Le travail semblait fait pour le Canada, même s’il a fallu trimer dur pour fermer les livres. Trinité-et-Tobago a bien tenté de créer l’égalité, mais le gardien québécois Maxime Crépeau a bloqué une tentative du dangereux Levi García à la 85e minute.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Le gardien Maxime Crépeau (16) boxe le ballon devant le filet du Canada.

Appelé en relève pendant le match, Shaffelburg a ensuite atteint la barre transversale à la 86e minute, puis il a doublé l’avance des siens cinq minutes plus tard. C’était son deuxième but avec le Canada.

Les milieux de terrain québécois du CF Montréal Mathieu Choinière et Samuel Piette ont fait leur entrée dans le match en deuxième demie.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Mathieu Choinière (15) et Real Gill (10)

Le Canada sera donc l’une des six nations de la CONCACAF invitées à la Copa América. Il sera au sein du groupe A avec l’Argentine (première au monde), le Pérou (33e) et le Chili (42e). Il amorcera le tournoi contre l’Argentine, championne du monde en titre, le 20 juin à Atlanta.

Les Argentins avaient gagné 5-0 lors du seul match entre les deux pays jusqu’ici. C’était en mai 2010, à Buenos Aires.