Championnes olympiques, les Canadiennes se retrouvent dans le groupe A avec la France, classée troisième, la Colombie, 23e, et la Nouvelle-Zélande, 28e, au tournoi olympique de soccer qui se déroulera à Paris, cet été.

Neil Davidson La Presse Canadienne

La compétition à 12 équipes se déroulera du 25 juillet au 10 août.

Le Canada, neuvième au classement, est monté sur le podium aux trois derniers JO, gagnant l’or à Tokyo sous la gouverne de Bev Priestman et le bronze à Rio et Londres, avec John Herdman à la barre.

Le groupe B comprend les États-Unis (4e), l’Allemagne (5e), l’Australie (12e) et le Maroc (58e) ou la Zambie (65e).

Le groupe C est composé des favorites espagnoles, du Japon (7e), du Brésil (10e) et du Nigeria (36e) ou de l’Afrique du Sud (51e).

Les équipes africaines seront déterminées lors du tour final des qualifications, du 1er au 9 avril.

La France affrontera la Colombie lors du match d’ouverture.

Les deux meilleures équipes de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, accèdent aux quarts de finale.

Le tirage au sort a eu lieu dans la banlieue de Saint-Denis avec l’ancienne gardienne canadienne Stéphanie Labbé, l’une des héroïnes des Jeux de Tokyo, et l’ancienne star ivoirienne Didier Drogba servant d’assistants au tirage au sort, du côté féminin.

Chez les hommes (16 équipes), le groupe A est formé de la France, les États-Unis, le gagnant des éliminatoires Asie-Afrique et la Nouvelle-Zélande.

L’Argentine, le Maroc, le qualifié asiatique n° 3 et l’Ukraine sont dans le groupe B tandis que le qualifié asiatique n°2, l’Espagne, l’Égypte et la République dominicaine composent le groupe C.

Le groupe D inclut le n° 1 des qualifications asiatiques, le Paraguay, le Mali et Israël.

Les pays asiatiques en lice seront déterminés lors de la Coupe d’Asie en mai.

Le match d’ouverture masculin opposera la France aux États-Unis.

Les Canadiens ne se sont pas qualifiés pour le tournoi olympique de soccer depuis 1984.

Les équipes masculines aux Jeux olympiques sont limitées aux joueurs de moins de 23 ans avec un maximum de trois joueurs plus âgés. Il n’y a aucune restriction d’âge chez les femmes.