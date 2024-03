Hugo Cuypers (9) et Samuel Piette (6)

Le CF Montréal a pensé faire un grand coup à Chicago, un autre en ce début de saison. Puis tout s’est écroulé.

Le CFM menait 3-1 jusqu’à la 84e minute. Il s’est finalement incliné 4-3, encaissant deux buts tard dans les arrêts de jeu.

Que s’est-il passé ?

Tentons de retracer le fil des évènements de cette fin de match de folie.

Tout commence avec un coup de coude de Raheem Edwards envers Georgios Koutsias dans la surface. Cette erreur lui a valu un carton rouge, et a poussé l’officiel à décerner un penalty en faveur du Fire. Brian Gutierrez a fait 3-2, donnant lieu à une fin de match endiablée.

PHOTO MIKE DINOVO, USA TODAY SPORTS Brian Gutierrez tire un penalty après un carton rouge décerné à Raheem Edwards.

Se défendant à 10 contre 11, Montréal a encaissé le but égalisateur à la 95e, sur le premier en MLS du Belge Hugo Cuypers. Jusque-là, on reste dans le domaine de l’envisageable.

Mais c’est le quatrième but de Chicago qui sort complètement de l’ordinaire. Le milieu de terrain Kellyn Acosta, de sa propre zone défensive, a envoyé un ballon en se servant de la chanson Un peu plus haut, un peu plus loin pour inspirer sa trajectoire. La ville des vents s’est occupée du reste : Jonathan Sirois, trop avancé, s’est fait complètement déjouer, autant par le tir que par les rafales.

4-3, Chicago. Le coup parfait des Montréalais s’est transformé en un premier retour à la réalité cette saison.

Le Zorro s’impose

Et pourtant, pendant longtemps, l’histoire de cette rencontre n’avait été écrite ni par le vent, ni par le Fire : c’était celle de Matías Cóccaro. Ça n’avait pris que 15 minutes au Zorro montréalais avant qu’il n’appose sa signature sur ce match.

Cóccaro a forcé ses adversaires à la faute, tôt en première mi-temps, ce qui a résulté en deux penaltys coup sur coup. Tirs qu’il a lui-même concrétisés à la 8e et la 12e minute. Juste comme ça, Montréal menait 2-0.

PHOTO MATT MARTON, ASSOCIATED PRESS Matías Cóccaro a marqué deux fois sur penalty.

En jouant son rôle de peste à la perfection, l’Uruguayen s’est même permis un carton jaune à la 15e minute. Les joueurs du Fire ne savaient pas comment contenir celui qui bouillait en Cóccaro en ce début de rencontre.

La physionomie du match a ensuite rappelé celle des rencontres précédentes pour le CFM : après une entame intense, les visiteurs ont laissé les locaux faire le jeu. Ce qui a résulté en plus de 60 % de possession pour Chicago en première demie. Le Fire n’en a que très peu profité à ce moment, se heurtant à un bloc défensif solide de la part des Montréalais.

Jusqu’à ce que Maren Haile-Selassie s’amène dans la surface, récipiendaire d’une longue et belle passe lobée de Rafael Czichos du rond central, et déjoue Jonathan Sirois pour le filet du 2-1, tard dans les arrêts de jeu.

La deuxième mi-temps a initialement eu la même allure. Le Fire a même commencé à se rapprocher de plus en plus de la cage de Jonathan Sirois. Laurent Courtois a ensuite effectué des changements qui ont semblé salvateurs : il a remplacé Bryce Duke, qui a connu une autre sortie difficile, par Dominic Iankov, et Ruan pour Raheem Edwards.

Cinq minutes plus tard, à la 70e, Iankov a remis le ballon à Martínez sur une courte passe dans la surface, qui lui a joliment retransmis en talonnade, ce qui a permis au numéro 8 de marquer son premier but en MLS.