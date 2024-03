PHOTO STEVE ROBERTS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Lionel Messi ne pourra se mesurer à Samuel Piette et le CF Montréal, dimanche. L’Argentin a été écarté de l’alignement de l’Inter Miami. Il n’est pas non plus sur le banc.

Sa participation à la rencontre contre le onze montréalais avait été remise en doute après qu’il ne soit pas sorti avec ses coéquipiers pour l’entraînement des siens, la veille au matin. En soirée, son statut était passé à « discutable » sur la liste des blessés de l’équipe.

Messi a reçu un petit coup à la cheville, jeudi dernier, dans un match de Coupe des champions contre Nashville. Samedi, l’entraîneur-adjoint Javier Morales a souligné devant les médias que ce petit pépin n’était rien de bien grave, mais que la décision de faire jouer Messi ou non allait être prise après l’entraînement.

Messi a joué toutes les minutes de son club depuis le 21 février, soit 360 minutes sur 4 matchs, inscrivant 4 buts en 4 joutes. Miami affronte Nashville dans le match retour mercredi prochain. La Coupe des champions est une compétition que l’Inter Miami tient à cœur cette saison, puisqu’elle peut mener à une qualification pour la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu aux États-Unis en 2025.

Luis Suárez n’est pas non plus sur le onze de départ de Gerardo « Tata » Martino, mais il est disponible sur le banc.

Le match entre l’Inter Miami et le CF Montréal débute à 17 h.