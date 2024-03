(Fort Lauderdale) Il est là. Juste là. La conférence de presse du CF Montréal venait de se terminer. On quittait le vestiaire du club dans le Chase Stadium. On ouvre la porte. Et Lionel Messi apparaît devant nos yeux.

Il prend des photos avec des joueurs et des membres du personnel de l’équipe qui venait de l’emporter, 3-2, contre son Inter Miami. Son garde du corps Yassine Chueko, qui parle français par ailleurs, est encore et toujours à ses côtés. Dans le couloir, Messi porte la même chemise noir et blanc avec laquelle il est apparu à plusieurs reprises à l’écran d’Apple TV durant la rencontre.

David Sauvry, l’adjoint de Laurent Courtois, le défenseur Gabriele Corbo se font prendre en photo avec Leo. D’autres joueurs, comme Sebastian Breza et Lassi Lappalainen, assistent à la scène.

Mathieu Choinière s’avance. Il sort son maillot de l’Argentine. Et le fait signer par le champion du monde. Yassine Chueko, en professionnel visiblement habitué à ce genre d’exercice, aide Choinière en étirant le chandail pour que l’artiste Messi puisse apposer sa signature sur un canevas bien droit.

Choinière indique à ses coéquipiers que le cadeau n’est « pas pour [lui] ». Les yeux de Breza s’illuminent. « C’est pour moi ?! » Dans l’euphorie du moment, on n’a pas su à qui Mathieu Choinière comptait offrir ce précieux cadeau. Notre suggestion, Mathieu : garde-le pour toi.

On filme la scène. Personne d’autre ne capte ce moment. Choinière nous demande de lui envoyer la vidéo par la suite.

Le Québécois a le grand sourire.

« C’est fou. Il a comme une aura ! », dira-t-il. Il a des frissons. Il n’est pas le seul.

Et juste comme ça, après une trentaine de secondes devant nos yeux, l’élusif Lionel Messi continue sa route dans les entrailles de l’enceinte. Le moment est rapidement passé, mais certainement pas en voie d’être oublié.

« Sentiments partagés » de ne pas l’avoir affronté

Cette rencontre avec la Pulga a eu lieu dans le meilleur des contextes pour les Montréalais. Ils venaient de vaincre l’Inter Miami par la marque de 3-21. Ils n’avaient pas eu à conjuguer avec la plus grande vedette du soccer international, absente du match, puisque légèrement blessée après la rencontre contre Nashville jeudi dernier, et mise au repos pour cause de calendrier chargé.

Ils ont donc pu profiter de cette petite visite fortuite au maximum, sans réel bémol. Outre le fait de ne pas avoir pu partager la pelouse avec le « GOAT », dixit Samuel Piette. Le capitaine du CFM a parlé de « sentiments partagés » lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

« On voulait tous pouvoir dire qu’on a joué contre le meilleur joueur de tous les temps, a-t-il dit en souriant. Mais en même temps, on sait à quel point il aurait pu nous faire mal, surtout en fin de match. Ce fut une bonne chose de ne pas avoir joué contre lui aujourd’hui. »

Laurent Courtois a convenu que ses « gars étaient déçus de ne pas jouer contre » Messi. « Mais bon, ça reste l’Inter Miami, on a bien vu que c’était quand même assez dur. »

On quitte le stade. À la sortie, on tombe sur des partisans agglutinés à la clôture. Ils attendent de voir les joueurs de Miami sortir de l’enceinte. Après quelques secondes de trépidation, voilà Luis Suárez, au volant de sa voiture, qui prend la route. Les fans le saluent et crient son nom, mais il est déjà parti, englouti dans la rare pénombre qui dissimule ces étoiles.

1. https://www.lapresse.ca/sports/soccer/2024-03-10/cf-montreal-3-inter-miami-2/le-cf-montreal-l-emporte-contre-un-inter-miami-sans-messi.php