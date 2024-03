(Montréal) Le CF Montréal vient d’amasser quatre points à ses deux premiers matchs de la saison, sur les pelouses adverses par surcroît, et il ne compte pas s’arrêter là, même s’il doit faire face à Lionel Messi et sa bande de l’Inter Miami, dimanche, au Chase Stadium.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Ce sont les meilleurs joueurs du monde », a dit l’entraîneur-chef Laurent Courtois des Messi, Luis Suarez et autre Sergio Busquets de l’Inter Miami, vendredi, après l’entraînement des siens au Centre Nutrilait.

PHOTO STEVE ROBERTS, USA TODAY SPORTS Lionel Messi

« Maintenant, nous aussi on a un collectif et on va essayer de minimiser les aires de jeu où ces joueurs peuvent être dangereux et on va se faire notre jeu aussi. On n’a rien à perdre. On joue la meilleure équipe de la ligue. Je veux juste que les gars abordent le match à moitié en se faisant plaisir, et l’autre moitié en se rappelant qu’ils ont des choses à faire malgré tout. »

L’Inter Miami trône au sommet du classement de la MLS en vertu de sa fiche de 2-0-1 pour sept points. Messi a trois buts en trois matchs ; Suarez et Robert Taylor en comptent deux chacun.

Ils ont une capacité, par les joueurs qu’ils ont, à marquer des buts avec plus de spontanéité et de créativité qu’on puisse imaginer, que ce soit sur un tacle passé ou une transition. C’est Messi et Suarez ! Et puis il y a Busquets, Jordi Alba et d’autres joueurs très intéressants comme Taylor. Mais on a aussi un collectif intéressant et si on arrive à synchroniser ce qu’on veut faire, on espère causer des problèmes. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

« On sort d’un match à Dallas où on a très bien performé. On a neutralisé une attaque qui compte aussi de gros éléments, a ajouté le gardien Jonathan Sirois un peu plus tard. On est tous conscients qu’on doit reproduire le même genre de performances qu’on a offertes dans les deux premiers matchs.

« Je ne dirai pas toutes les consignes que j’ai reçues, mais quand tu fais face à des attaquants de qualité comme ça, il faut être prêt à tout, bien faire ses devoirs. Ce sont des attaquants qui peuvent tout faire. Il ne faut pas être surpris par la petite créativité supplémentaire qu’ils ont. »

Courtois n’a pas passé la semaine qu’à présenter des vidéos de Messi et Suarez cependant. Il a concentré sa préparation sur ce que le onze montréalais (1-0-1, 4 points) doit faire, pas sur la qualité de l’adversaire.

« On a passé 90 % de notre temps à travailler sur ce qu’on veut améliorer de notre côté », a déclaré l’entraîneur, citant notamment la création de chances au chapitre des trucs qu’il souhaiterait voir son club bonifier.

Okopu absent un certain temps

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Kwadwo Opoku

Courtois a noté que tout son groupe est disponible pour cette rencontre prévue à 17 h dimanche. Sauf peut-être Kwadwo Opoku, bien sûr.

« On récupère chaque jour et tous les joueurs sont admissibles, a indiqué l’entraîneur. Tout le monde est donc une option, c’est une bonne nouvelle. Okupu, c’est le seul qui est dans un cas différent. Sa cheville va prendre plusieurs semaines à guérir. »

L’entraîneur a ajouté qu’il n’y avait « pas de souci » dans le cas de l’attaquant Matias Coccaro, sorti sur blessure dans la victoire de 2-1 inscrite contre le FC Dallas la semaine dernière.