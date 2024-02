(Orlando) Les cinéastes la surnomment « magic hour ». Cette précieuse « heure magique », où le soleil s’apprête à se coucher, et duquel se dégage une lumière chaude et dorée.

C’est à ce moment précis que Djordje Mihailovic, ancienne bougie d’allumage offensive du CF Montréal, est venu donner l’accolade à certains de ses anciens coéquipiers.

Nous sommes sur un terrain de l’Omni Resort Orlando, en Floride. Le CFM vient de s’incliner 6-2 au terme de 120 minutes d’un match préparatoire contre les Rapids du Colorado, nouvelle équipe de Mihailovic après un passage plus ou moins réussi en Europe l’an dernier.

Il est passé 18 h. Samuel Piette, Joel Waterman, Lassi Lappalainen, Mathieu Choinière et Laurent Ciman, notamment, sont venus discuter chaleureusement avec le milieu de terrain américain, auteur du premier but de la rencontre. On l’attrape quelques minutes plus tard, alors que les lueurs d’un ciel en feu sont déjà plus clairsemées. Comment c’était de revoir tes anciens coéquipiers, Djordje ?

C’était bien ! répond-il en souriant. Ouais, je me suis ennuyé de ces gars-là. J’ai de très bons souvenirs de Montréal. C’est la première fois en un an que je les vois. On est restés en contact, mais on ne s’était pas revus en personne. Djordje Mihailovic

Vous vous souvenez probablement de l’année 2022, partisans du CF Montréal. La saison de tous les records. Alistair Johnston, Kamal Miller, Ismaël Koné et Mihailovic étaient avec l’équipe. Ces joueurs aussi, ils s’en souviennent.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE DJORDJE MIHAILOVIC Joel Waterman et Djordje Mihailovic

Parce que lorsque Mihailovic souligne qu’il a pu rester en contact avec certains joueurs, il parle d’un groupe WhatsApp qui continue d’être actif à ce jour. Des membres anciens et actuels y sont.

« C’est un bon groupe, assure le nouveau numéro 10 des Rapids. C’est bien de voir où on est tous rendus. Ça se passe bien pour Alistair avec le Celtic [de Glasgow, en Écosse]. Je suis allé en Europe et je suis de retour. On a eu du succès ensemble, alors c’est bien de pouvoir rester en contact avec l’équipe. »

Samuel Piette est lui aussi dans cette conversation virtuelle en continu.

Ça fait plaisir de le voir, ça faisait longtemps, a indiqué le Québécois après la rencontre. On se parle souvent [sur le groupe WhatsApp]. C’est une super bonne personne, plein de belles choses lui arrivent en ce moment. Ce fut un joueur super important pour nous au club, sur le terrain mais surtout dans le vestiaire. C’était un gars que tout le monde appréciait… malgré sa personnalité ! Samuel Piette

On suppose ici que Piette parle de la qualité d’intense compétiteur qui caractérise le milieu de terrain natif de Chicago. Les deux joueurs ne se sont pas affrontés samedi, puisque Mihailovic a laissé sa place avant que Piette n’entre sur le terrain en deuxième partie de rencontre.

« C’est peut-être une bonne chose pour lui, parce que je lui aurais peut-être mis quelques petits coups ! », ajoute Piette en rigolant.

En quête de « stabilité »

Lorsque Djordje Mihailovic a quitté le CF Montréal pour rejoindre l’AZ Alkmaar, en première division néerlandaise, il réalisait le rêve de la plupart des jeunes joueurs de soccer dans le monde : rejoindre un club dans un championnat européen d’envergure.

Malheureusement, il n’a jamais réussi à s’imposer. Le milieu de terrain offensif n’a disputé que 1076 minutes dispersées sur 36 rencontres en 2 demi-saisons. Deux buts, deux passes décisives au total.

Lors de son court entretien avec La Presse, samedi soir, le joueur n’a pas trop voulu se projeter dans le passé.

Somme toute, j’ai apprécié toutes les minutes de mon séjour là-bas, dit-il. Mon retour en MLS a été une décision personnelle qui n’avait aucun rapport avec le soccer. J’ai aimé mon jeu, l’équipe était bonne. Mais la vie m’a ramené ici. Djordje Mihailovic

A-t-il encore envie de tenter sa chance en Europe éventuellement ?

« Dans le monde du foot, on ne sait jamais, concède-t-il. J’ai 25 ans. Si je continue sur cette lancée… Mais en ce moment, je me concentre sur le Colorado. J’ai signé un contrat de quatre ans. »

La durée de cette entente n’est pas anodine pour Mihailovic.

PHOTO KAZUO FUKUOKA, FOURNIE PAR LES RAPIDS DU COLORADO Djordje Mihailovic

« J’espère être au Colorado pour longtemps, explique-t-il. Je suis en train de fonder une famille. Ma famille personnelle est très contente que je sois de retour. J’espère trouver une stabilité ici et avoir beaucoup de succès. »

Le soleil disparaît tranquillement derrière les palmiers. Les sacs de ballons sont remplis. Les membres du personnel et les joueurs des deux clubs commencent à quitter la pelouse, ceux du CF Montréal vers leur autocar, ceux des Rapids vers leur hôtel juste à côté.

On fait remarquer à Djordje Mihailovic qu’il y a un Québécois dans son équipe, Moïse Bombito. A-t-il eu la chance de tester son français avec lui depuis son arrivée, il y a un mois ?

« Oui, un peu ! Il y a Kévin [Cabral] et Ralph [Priso] qui le parlent également. J’essaie de redevenir bon en français ! »

Allez, bon vent, Djordje.