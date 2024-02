Le vent de fraîcheur qui souffle depuis la nomination de Laurent Courtois a beau faire baigner le CF Montréal dans le positivisme, tout le monde au sein du club continue malgré tout de prôner la patience. Une vertu qui vaut bien d’être rappelée à nouveau après la défaite de 6-2 subie contre les Rapids du Colorado, samedi après-midi à Orlando. Notre envoyé spécial a assisté à cette troisième rencontre préparatoire du CFM. Voici quelques-unes de ses observations.

(Orlando) « Réveillez-vous, bordel ! »

Un résultat de match de présaison, ça vaut ce que ça vaut, surtout lorsque ledit match en est un de 120 minutes divisées en 4 périodes de 30 minutes. Cela dit, nous avions une place de choix pour cet affrontement, installé tout juste derrière le banc des joueurs et des entraîneurs, les pieds sur la même pelouse que les acteurs du match. Notre vue était donc parfaite pour examiner Laurent Courtois pendant une rencontre de son équipe.

Les Rapids marquent à la 6e minute, gracieuseté de l’ancien Montréalais Djordje Mihailovic. Quelques instants plus tard, on a un premier exemple du style de Courtois à la barre. « Réveillez-vous, bordel ! » [wake the f*** up ! ], lance-t-il à ses joueurs.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS TÉOTONIO, LA PRESSE Les entraîneurs du CF Montréal.

Courtois et Laurent Ciman sont les plus loquaces du groupe d’entraîneurs. Lorsque l’adjoint remarque un geste de reprise de balle qu’il apprécie, notamment envers le jeune Alessandro Biello : « Bien joué, poulet ! Et après qu’est-ce qu’on fait ? » Biello se met à courir pour suivre le jeu. « Ouaiiis. »

Samuel Piette est entré en jeu pour le deuxième 60 minutes. Des lignes de côté, Courtois lui demande : « Sam, où veux-tu Rida ? », en parlant du milieu de terrain Rida Zouhir. C’est nouveau pour toi, Samuel, qu’un entraîneur te demande de choisir l’emplacement de tes propres coéquipiers pendant la rencontre ?

« Laurent et son staff veulent qu’on soit très vocal sur le terrain, explique le capitaine après la rencontre. […] De me donner ce rôle-là, les clés pour guider les attaquants, ça fait plaisir. Mais c’est une responsabilité que je dois apprendre. Je ne suis pas un expert au niveau tactique, j’apprends beaucoup de trucs en même temps. C’est super intéressant. »

Un 30 minutes encourageant, mais…

La volonté de Courtois de voir ses joueurs se réveiller a éventuellement eu l’effet escompté. Le deuxième 30 minutes a été le meilleur du CF Montréal, samedi. On a bien vu le beau jeu de passes que le Français tente d’instaurer. Malgré un deuxième but concédé, Dominik Iankov et Nathan Saliba ont marqué coup sur coup au terme de séquences offensives efficaces.

La deuxième mi-temps du premier groupe a été celle qu’on veut voir. Mais pourquoi attendre la deuxième mi-temps ? […] C’est surtout les attitudes de la première mi-temps du premier groupe que j’aimerais corriger. Laurent Courtois

Vous comprendrez donc que malgré ce bon moment dans un match autrement difficile, Courtois n’en ressort pas vraiment satisfait.

« C’est ma faute de ne pas avoir donné suffisamment de repères pour concéder moins d’erreurs, lâche-t-il au sujet du match en général. On va se remettre au travail pour voir quelles sont les erreurs qui sont acceptables, et les erreurs qui ne le sont pas. »

Piette, Wanyama et les réservistes

Pour les 60 minutes suivantes, le groupe essentiellement composé de joueurs qui devraient graviter autour du XI cette saison a laissé place à des réservistes et des académiciens, à l’exception de Piette et de Victor Wanyama.

C’est pendant cette période que l’équipe a concédé quatre buts. Est-ce que ceci explique cela ?

« C’est gentil d’essayer de nous trouver des circonstances atténuantes, répond Laurent Courtois à la question de La Presse. Ils ont marqué quatre buts, on ne peut pas encaisser autant. […] Même avec la jeunesse ou l’inexpérience, on doit être plus compétitifs. Il y a des notions défensives de solidarité qui doivent être là. Aujourd’hui, on ne les a pas trouvées, surtout dans le deuxième groupe. C’est à moi de resserrer et d’inculquer ça. »

Pour Piette, les buts ont été « totalement de la faute » du Bleu-blanc-noir. Des erreurs techniques « stupides » liées à des passes ratées, entre autres. « En même temps, c’est le style de jeu qu’on veut jouer. C’est normal de faire des erreurs, surtout au début quand on commence à apprendre ce nouveau système-là. C’est bien de faire les erreurs maintenant. On apprend à la dure. »

Les déboires de Sebastian Breza

Loin de nous l’envie de nous acharner sur le cas de Sebastian Breza. Le gardien montréalais, de retour au club après son départ au terme de la saison 2022, a en quelque sorte été le souffre-douleur des partisans cette année-là, avant que James Pantemis ne devienne le titulaire régulier. Mais en cette présaison, Breza n’inspire toujours pas confiance, disons-le ainsi.

Qui plus est, Courtois demande à ses gardiens d’être agressif balle au pied. Le Montréalais est entré après Jonathan Sirois pour le troisième 30 minutes, samedi. Après une erreur loin hors de sa zone avec le ballon, Courtois s’est retourné vers son personnel et a fait appel à Luca Bucci, responsable de la méthode de développement des gardiens de but chez le CFM. Une courte discussion discrète entre les deux hommes s’en est suivie.

Logan Ketterer, troisième gardien, est ensuite entré pour les 30 dernières minutes.

« C’est le timing, nous a expliqué Laurent Courtois lorsqu’interrogé au sujet des lacunes de Breza. Il y a des moments où il essaie de s’incorporer. Et quand on est incorporé, il y a des décisions à prendre pour essayer de minimiser les revirements. On va apprendre, rectifier, ajuster. Il y a du travail. »

De bonnes notes pour Doody et Álvarez

Malgré le résultat et l’allure du match, quelques joueurs se sont tout de même démarqués. On a bien aimé la percussion de Grayson Doody, latéral droit américain repêché au dernier SuperDraft de la MLS.

Fernando Álvarez, entré en remplacement de Joaquín Sosa dans la première demie, a aussi bien paru en défense. Il a l’air en confiance, le jeune Colombien, et ne semble pas faire beaucoup d’erreurs.

Sa réputation n’est plus à faire, mais le défenseur Joel Waterman a montré de belles qualités de leadership sur le terrain. Avec le brassard de capitaine en première demie, il a semblé dicter le jeu de l’arrière en transmettant le ballon vers l’avant avec efficacité, tel un quart-arrière au football américain.

