Le CF Montréal a subi un revers de 2-1 contre Atlanta United FC dans un match préparatoire disputé mercredi au Al Lang Stadium, à St-Petersburg, en Floride

La Presse Canadienne

Dans ce duel composé de quatre périodes de 30 minutes, Dominik Yankov a marqué le but de la formation montréalaise à la 101e minute.

Atlanta United a pris une avance de 1-0 sur un but contre son camp du gardien Sebastian Breza, à la 34e minute. Une autre erreur du gardien montréalais, celle-là commise par Jonathan Sirois, a mené à l’éventuel filet victorieux de Tyler Wolff à la 65e minute.

« On a un championnat qui arrive rapidement, on a une préparation qui est ce qu’elle est. Don, on essaie les concepts qu’on veut mais on veut construire la préparation athlétique », a précisé l’entraîneur-chef Laurent Courtois.

« Il faut accumuler des charges de travail qui nous permettent d’être compétitifs dans la saison. Donc, l’objectif, il était athlétique, l’objectif, il était de donner du temps de jeu à tout l’alignement pour que, on espère, tout le monde ait de bonnes indications sur les comportements attendus et de l’expérimentation des quelques concepts qu’on a essayé de mettre en place », a ajouté le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal.

Le CF Montréal jouera son prochain match le 10 février contre les Rapids du Colorado à Kissimmee.