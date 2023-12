L’heure est aux emplettes pour le CF Montréal. Voilà que le défenseur Ruan s’amène du D. C. United en échange d’Aaron Herrera.

Cette transaction survient au lendemain de l’acquisition du latéral gauche Raheem Edwards, du LA Galaxy.

En plus de Ruan, le CFM est allé chercher un montant d’allocation général de 500 000 $ en 2024 du DCU.

« Nous sommes heureux de l’acquisition de Ruan, un des meilleurs dans la ligue au poste de latéral droit, a souligné Olivier Renard, vice-président et directeur sportif du Bleu-blanc-noir. Doté d’une excellente vitesse et d’une bonne capacité de centre, il va très bien cadrer dans notre style de jeu. »

Ruan a été titulaire sur 15 des 24 matchs qu’il a disputés avec D. C. en 2023. Il a enregistré six passes décisives. Le Brésilien s’était auparavant aligné avec Orlando City SC, de 2019 à 2022, remportant la US Open Cup à sa dernière année en Floride.

Le défenseur aura des choses à se faire pardonner avec les partisans du CF Montréal. C’est lui qui avait marché sur le pied d’Ignacio Piatti, le 16 mars 2019, lui faisant subir une blessure au genou qui allait le mettre à l’écart pendant 18 matchs cette saison-là.

Il s’agit d’un échange entre deux joueurs jouant à des positions équivalentes sur le terrain. Aaron Herrera, arrivé l’an dernier du Real Salt Lake, avait bien paru sur l’aile droite cette saison avec Montréal, jusqu’à ce qu’il se blesse à la fin août. Il n’est revenu au jeu que pour le dernier match de la saison.

Un peu plus d’expérience

PHOTO ALLEN MCINNIS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Aaron Herrera (en noir)

C’est bien documenté : le CF Montréal a pris un virage jeunesse dans les dernières années. Mais les deux transactions des derniers jours ne cadrent pas tout à fait dans cette philosophie. Ruan et Edwards ont 28 ans, tandis qu’Herrera en avait 26. La valeur de revente des deux nouveaux arrivants ne va probablement pas monter au cours des prochaines saisons.

Il faut cependant noter qu’avec le départ de Rudy Camacho et de Romell Quioto, l’âge moyen de l’effectif en a pris pour son coup. Si le club veut épauler ses jeunes joueurs, et peut-être gagner un peu plus, de l’expérience sur le terrain ne sera pas de refus.

Financièrement, il s’agit aussi d’une belle réussite pour Olivier Renard et son adjoint Vassili Cremanzidis. Aaron Herrera commandait une compensation salariale de 820 220 $ pour le CF Montréal. À eux deux, Ruan (400 000 $) et Raheem Edwards (347 500 $), pour un total de 747 500 $, coûtent moins cher à l’organisation. Ces chiffres proviennent du guide salarial de l’association des joueurs de la MLS, divulgué en octobre dernier.

Et c’est sans compter le 500 000 $ d’allocation générale qui vient s’ajouter au coffre du CFM pour 2024.

Lesdites emplettes ne sont donc probablement pas terminées, puisque la quête d’un attaquant pouvant remplacer la production d’un Romell Quioto se poursuit.