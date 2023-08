Lionel Messi a marqué un quatrième but en trois rencontres avec l’Inter Miami.

(Fort Lauderdale) Lionel Messi a touché la cible dans un troisième match de suite pour l’Inter Miami au cours d’un duel de la Coupe des Ligues contre Orlando City marqué par un retard de 95 minutes causé par les orages, mercredi.

Associated Press

À la septième minute, Messi a reçu une passe de Robert Taylor, a driblé près de la cage et a effectué une frappe cadrée tout juste sous la barre transversale. Il s’agissait pour lui d’un quatrième but en trois rencontres avec le club de la MLS.

Ce but a donné une avance de 1-0 à Miami en ronde des 32.

Messi a fait bouger les cordages une deuxième fois à la 21e minute et l’Inter Miami a triomphé 3-1.

Josef Martinez a inscrit l’autre but de Miami lors d’un tir de pénalité à la 51e minute et Cesar Araujo a marqué le but d’Orlando à la 17e.

La rencontre devait commencer à 20 h, mais ça n’a pas été le cas en raison des orages.

Messi et ses coéquipiers ont été aperçus en train de s’échauffer 45 minutes avant l’heure prévue de la mise au jeu. Les averses ont commencé environ 20 minutes plus tard.

Messi n’a pas eu à gérer les aléas de la météo à ses deux premiers matchs de la Coupe des Ligues depuis qu’il a rejoint Miami. Il a inscrit le but gagnant contre Cruz Azul et a ajouté deux filets dans une victoire contre l’Atlanta United.