(Pasadena) Riqui Puig a inscrit un but et une aide et le LA Galaxy a battu le Los Angeles Football Club 2-1.

Joe Reedy Associated Press

Le match a été joué devant une foule record en MLS de 82 110 partisans, au Rose Bowl. Le duel a battu le précédent record de 74 479, établi l’année dernière.

La huitième édition de la rivalité entre les équipes de la ville devait au départ se jouer le 25 février.

Puig a obtenu une aide sur le but de Tyler Boyd, à la 26e minute de jeu, avant d’inscrire le filet de la victoire lors de la 73e minute.

Le but du LAFC est venu dans la dernière minute de la première demie.