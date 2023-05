(Paris) Didier Deschamps a opté pour la continuité en élaborant mercredi une liste de 23 joueurs assez classique pour les deux derniers matchs de la saison de l’équipe de France contre Gibraltar et la Grèce, avec notamment les rappels d’Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku.

Keyvan NARAGHI Agence France-Presse

Le sélectionneur des Bleus n’a donc pas voulu casser la dynamique post-Mondial de ses troupes et a sensiblement reconduit le même groupe qu’au mois de mars. Au bout d’un exercice harassant, l’ossature des vice-champions du monde reste ainsi inchangée avec l’objectif de faire un pas de plus vers la qualification pour l’Euro-2024 après les deux succès face aux Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0).

Les rencontres du mois de juin, juste avant les vacances, ont souvent tourné à la catastrophe pour les Français, à l’image du bilan calamiteux enregistré en 2022 (2 défaites, 2 nuls), et Deschamps a préféré jouer la stabilité, laissant les essais pour plus tard, même si le menu proposé cette année, avec Gibraltar (le 16 juin à Faro) et la Grèce (le 19 juin au Stade de France), est assez léger.

Avec un seul élément concerné par une finale de Coupe d’Europe (le gardien Alphonse Aréola en Ligue Europa Conference, le 7 juin avec West Ham), le rassemblement débutera d’ailleurs assez tôt, dès le vendredi 9 juin à Clairefontaine, histoire de recharger les batteries.

« Juin est toujours une période compliquée, encore un peu plus avec la Coupe du monde (l’hiver dernier au Qatar, NDLR), a expliqué Deschamps. En raison des dépenses énergétiques sur le plan physique et mental, la saison a été épuisante. Donc, il y a besoin de récupérer. »

Les retours de Dembélé et de Nkunku sont logiques, les deux joueurs ayant manqué les matchs du mois de mars sur blessure. Il s’agit d’une belle marque de confiance de la part de Deschamps vis-à-vis de l’attaquant du RB Leipzig, co-meilleur buteur de la Bundesliga (16), qui avait dû renoncer au Mondial-2022 juste avant le départ pour le Qatar.

Petite ouverture pour Ferland Mendy

Avec la réintégration de ces deux joueurs, il a fallu surtout faire de la place dans un secteur offensif où les talents pullulent et c’est Moussa Diaby qui en a fait les frais.

Comme attendu, Deschamps n’a en revanche pas rouvert la porte à Alexandre Lacazette, pourtant deuxième canonnier de Ligue 1 (27) derrière le capitaine Kylian Mbappé, mais qui ne connaîtra pas à 32 ans sa 17e cape, cinq ans et demi après la dernière, le 14 novembre 2017.

« Alex a toujours eu cette efficacité, a déclaré Deschamps. Il fait une très bonne saison et fait partie des sélectionnables et des présélectionnés, mais il y a aussi une concurrence avec des joueurs qui continuent de répondre présent et à mes attentes. Je ne vais pas mettre quatre-cinq joueurs au même poste. »

Au milieu, avec les deux champions du monde 2018 Paul Pogba et Ngolo Kanté toujours sur le flanc et l’absence de Khephren Thuram, visiblement remis de sa blessure à la cuisse, mais laissé à la disposition des Espoirs pour l’Euro de la catégorie, c’est Eduardo Camavinga qui retrouve l’entrejeu après une pige à gauche de la défense.

Reverra-t-on un jour Pogba en équipe de France ? La réponse du sélectionneur n’est guère rassurante concernant ce pilier des Bleus (91 capes) qui n’a été titularisé qu’une seule fois depuis avril 2022, accumulant pépins physiques et soucis extrasportifs.

« Qu’il ait la capacité physique et mentale de revenir, il n’y a pas de soucis, a relevé Deschamps. Évidemment qu’il a été un joueur fondamental et essentiel pour l’équipe de France pendant des années. Est-ce qu’il va l’être de nouveau ? Il va tout faire, mais je n’ai pas la réponse. D’autres ont pris le relais. J’espère pour lui qu’il pourra régler tous ses problèmes et qu’il pourra retrouver ses capacités athlétiques. »

Aucune surprise non plus en défense où seul le latéral gauche Ferland Mendy (9 sélections) profite d’une petite brèche pour accompagner les autres arrières appelés en mars (Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Théo Hernandez, Jules Koundé, Axel Disasi, Wesley Fofana).