Le défenseur Gabriele Corbo a été transféré du club italien FC Bologne au CF Montréal.

Corbo s’est entendu avec la formation montréalaise sur les termes d’un contrat de deux saisons, assorti d’une année d’option en 2025.

Il s’agit d’un retour dans la métropole pour l’Italien de 23 ans, qui a joué avec le CFM l’année dernière, alors qu’il arrivait en prêt du FC Bologne. Il a disputé 14 matchs de saison régulière, dont 13 comme titulaire, et terminé la campagne avec un pourcentage de passes réussies de 85,9 % et 13 interceptions. Corbo avait également été titularisé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF et avait pris part à deux duels en Championnat canadien.

« Nous sommes très contents de pouvoir retrouver Gabriele avec nous, mais cette fois de façon définitive », a mentionné le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué.

« Il a montré de belles choses avec nous la saison dernière et son retour vient hausser la concurrence dans l’effectif. Il aura maintenant la chance de bien s’implanter à Montréal. »