À l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, le CF Montréal a annoncé mercredi une nouvelle association avec la Fondation Aléo, anciennement appelée Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

La Presse Canadienne

Afin de poursuivre son engagement dans le développement du soccer féminin, le CF Montréal remettra quatre bourses, pour un montant total de 10 000 $, à de jeunes joueuses de soccer de la province. Les récipiendaires recevront leur bourse à la mi-temps du match du 6 mai au stade Saputo.

« Cette initiative s’inscrit directement dans notre mission qui vise à redonner à la communauté en soutenant le soccer à partir de la base et contribuer au développement des jeunes », a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais.

« Être un moteur de rêve et d’émotions c’est aussi avec les jeunes filles passionnées par notre sport. Je pense que nous pouvons les aider à atteindre leurs objectifs et à aller plus loin », a ajouté Gervais.

« Pour que les jeunes joueuses atteignent les hauts sommets, il faut les appuyer dès leur jeune âge en s’assurant qu’elles reçoivent tout le soutien nécessaire à leur développement et leur bien-être. Par ce geste concret, le CF Montréal contribue à leur épanouissement global et nous leur en sommes très reconnaissants », a observé, de son côté, Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

La Fondation Aléo est un organisme qui regroupe des intervenants de divers milieux, notamment ceux des affaires, de l’éducation, de la santé et du sport. Sa mission est double : octroyer des bourses aux étudiants-athlètes pour leur permettre de s’élever vers les plus hauts sommets sur les plans éducatif et sportif et les accompagner dans l’épanouissement des autres sphères de leur vie, faisant d’eux des modèles inspirants pour la société québécoise.

En plus des bourses, la Fondation assurera un service d’accompagnement avec les boursières. Les récipiendaires seront sélectionnées en collaboration avec le Centre national de haute performance de Soccer Québec (CNHP).

Autrefois avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, les joueurs du CF Montréal Samuel Piette et Mathieu Choinière ont reçu l’une de ces bourses.