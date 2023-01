Le feuilleton Kei Kamara se poursuit chez le CF Montréal, mais il n’est pas une distraction pour le reste de l’équipe. Paroles de l’entraîneur-chef Hernan Losada.

Récapitulons la situation. Kei Kamara, qui a demandé un échange au cours des derniers jours, s’est entraîné avec ses coéquipiers la semaine dernière. Dans un direct sur Instagram, vendredi soir, il a raconté sa version des faits, expliquant avoir refusé une offre de deux ans de type « à prendre ou à laisser » proposée par les dirigeants du CF Montréal. Celui qui entame l’année d’option à son contrat dit vouloir terminer sa carrière dans la métropole québécoise, mais selon des conditons qui lui permettraient d’amener sa famille avec lui.

Le Sierraléonais était absent de l’entraînement du club, lundi matin, cette fois-ci en raison d’un rendez-vous médical. Il doit rencontrer les médias mardi. D’ici là, son entraîneur n’a pas été épargné de quelques questions à son sujet.

« Jusqu’à maintenant, je peux dire que dans les moments où il a travaillé avec le groupe, il a fait ça sans problème », a assuré Losada sans donner trop de détails.

L’entraîneur, qui soutient ne pas avoir vu la publication de Kamara sur Instagram, a reconnu que son joueur est en retard physiquement sur le reste du groupe.

« Bien sûr. Il n’a pas été ici pour les premières semaines. Aujourd’hui, il a un rendez-vous médical. Mais OK, on va continuer de travailler avec lui. »

« Dans les entraînements qu’il a faits ici avec le groupe, il s’entraînait dans une bonne mentalité, a-t-il mentionné. Tout ce qui se passe à côté du terrain, ce n’est franchement pas pour moi. C’est pour le club et Kei. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Hernan Losada

Dans sa vidéo, Kamara soutenait que son cœur est « encore ici » et qu’il continuait de s’entraîner avec l’équipe « par respect pour les gars dans le vestiaire ». Selon les dires du défenseur Robert Thorkelsson, Kamara était en effet « à 100 % » la semaine dernière.

« Rien n’est différent de la saison passée, a-t-il affirmé. Il ne s’entraîne pas autant avec nous parce qu’il doit récupérer sa forme physique, mais c’est la seule différence. »

Pas de parti pris entre Argentins

Le CF Montréal a disputé un premier match intraéquipe, samedi dernier. Selon Losada, cette rencontre a été « positive », mais il est encore « trop tôt pour prendre des décisions pour le futur ».

Parmi ces joueurs qui tentent de se frayer une place sur le onze partant, il y a le milieu de terrain Matko Miljevic. Le jeune homme de 21 ans entame une troisième saison avec le CF Montréal, mais n’a pas encore bénéficié de beaucoup de temps de jeu. Avec le départ de Djordje Mihailovic, la porte semble ouverte devant lui. C’est entre lui et Sean Rea que devrait se jouer le poste de milieu offensif.

« Je ne suis pas ici pour remplacer personne, a néanmoins soutenu Miljevic. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même, comme le coach l’a mentionné. Ceux qui seront au meilleur de leur forme et de leurs capacités sont ceux qui vont jouer. »

Miljevic, comme Losada, est d’origine argentine. Le milieu reconnaît que ce point commun est un « petit extra », mais assure qu’« ici, il n’y a personne qui part avec une longueur d’avance sur personne, de Victor Wanyama jusqu’au jeune U23 ».

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Matko Miljevic

C’est une chose sur laquelle le coach a été très clair : il n’y a pas de différence, de parti pris. Tout le monde est sur le même pied d’égalité. Matko Miljevic

Miljevic apprécie surtout le fait que son entraîneur jouait à la même position que lui ; « c’est la chose la plus positive de sa présence cette année ».

Losada, qui n’a pas l’habitude de vanter ses joueurs devant les micros, est resté évasif au sujet de son compatriote.

« Je suis content de lui, mais aussi de tout le monde. […] C’est un joueur argentin. Ça ne veut pas dire qu’on va faire les choses différemment avec lui qu’avec le reste du groupe, mais il y a une bonne connexion et je vois beaucoup de potentiel. »

Bientôt la Floride

Le club s’envolera pour la Floride à la fin de la semaine pour la deuxième portion de son camp d’entraînement, avec au calendrier quatre rencontres préparatoires. Losada n’était cependant pas en mesure de dire s’il y aura des coupures d’ici là.

« On verra s’il arrivera cette semaine de nouveaux joueurs ou pas, a-t-il évoqué. On verra quels joueurs de l’Académie on amène en Floride. »

Ses deux objectifs principaux avant le départ, a-t-il fait valoir, sont que ses joueurs aient une « base solide et physique, sans blessures », et de former un groupe « uni ».