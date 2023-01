(Montréal) Alors que la troisième cependant d’entraînement du CF Montréal tire à sa fin, la turbulente saison morte de l’équipe continue de détourner l’attention de l’implantation de la philosophie de jeu du nouvel entraîneur-chef, Hernan Losada.

Elias Grigoriadis La Presse Canadienne

La formation montréalaise a confirmé jeudi matin qu’elle avait échangé le milieu de terrain Joaquin Torres à l’Union de Philadelphie. En retour, le Bleu-blanc-noir a reçu 250 000 $US en montant d’allocation générale pour chacune des années 2023 et 2024 ainsi qu’un montant conditionnel pouvant aller jusqu’à 300 000 $, selon les performances de Torres.

Entre le départ de Torres, la demande d’échange de l’attaquant Kei Kamara et l’historique de blessures de Romell Quioto et Mason Toye, le CF Montréal devra obtenir des buts d’un peu tout le monde dans l’équipe. Le club est habitué à cette situation, alors que sa défense a marqué 18 buts la saison dernière, ce qui constitue un sommet dans la MLS.

« Ça n’a pas d’importance qui marque. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité partout dans la formation. Chaque fois qu’un joueur de qualité quitte, ça fait mal, mais c’est ça le football, a souligné le milieu de terrain Lassi Lappalainen, qui a inscrit trois buts en 2022. Je pense que j’ai bien joué (lors de la dernière saison), mais je manquais de buts et de passes décisives. Je veux améliorer ça. »

Alors que l’attaque du CF Montréal semble avoir besoin de renforts, sa défense a reçu un afflux de jeunes talents pour compléter une ligne arrière déjà solide.

George Campbell et Aaron Herrera ont ajouté de la profondeur et du jeu physique à un groupe défensif qui inclut trois Canadiens, dont Kamal Miller, qui a disputé les trois matchs du Canada lors de la dernière Coupe du monde de soccer.

C’était un rêve devenu réalité. C’était spécial de simplement me retrouver sur cette scène avec les gars avec qui j’ai commencé en 2019, quand j’ai effectué mes débuts. Je vois certains de nos gars qui jouent en Europe et ce qu’ils affrontent chaque jour. C’est une source d’inspiration pour les joueurs ici en MLS de continuer à pousser. Kamal Miller

Malgré la décevante sortie du Canada lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, le jeu de Miller a fait écarquiller les yeux, ce qui a mené à un certain nombre de rapports le liant à un transfert en Europe. Miller n’a jamais caché ses ambitions de jouer en Europe — comme la majorité des jeunes et talentueux joueurs en Amérique du Nord — et de continuer à se développer parmi les plus gros clubs au monde.

« Je suis heureux d’être ici en ce moment si c’est pour toute la saison. Si je suis ici pour chacune des 34 parties, je vais tout donner, a déclaré Miller. Tu vois des joueurs bien faire en MLS et obtenir ce mouvement alors mon objectif est de jouer le mieux possible et peut-être que ce sera mon tour. »

Malgré les rumeurs qui circulent à l’extérieur du terrain, Losada et son personnel semblaient déterminés à intégrer progressivement le travail tactique dans les séances d’entraînement cette semaine. Le groupe est passé de la partie du camp axée sur la course et la forme physique aux situations de jeu et aux coups de pied arrêtés.

En se fiant au travail effectué, Losada ne s’éloignera apparemment pas trop de l’identité du club au cours des dernières années, soit de chercher à développer de l’attaque à partir de l’arrière et de maintenir sa domination sur le ballon et le rythme de jeu.

Le changement de tactique le plus radical jusqu’à présent est la façon dont Losada veut que les joueurs appliquent de la pression sur le ballon. Sa vision stricte de la nutrition et de la forme physique est essentielle à cette pression élevée, qui cherche constamment à coincer les équipes dans leur propre tiers et à provoquer des revirements.

Losada ne s’est pas éloigné de son admiration pour la traditionnelle pression de l’Argentine, qui s’appuie sur les milieux de terrain qui suivent une ligne d’attaquants extrêmement agressive dans le but de profiter des erreurs.

« Le focus commence à se déplacer un peu de la course et du travail acharné à la tactique, a indiqué Miller. C’est un entraîneur-chef qui aime appliquer de la pression. Nous l’avons fait l’an dernier, mais je pense que nous amenons ça à un autre niveau cette année parce que nous sommes en si bonne forme. »

Un match simulé est prévu samedi contre les joueurs de 23 ans et moins de l’équipe avant le début de la quatrième et dernière semaine d’entraînement à Montréal.