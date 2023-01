« Le plus gros objectif est de garder tout le monde en forme, d’éviter les blessures et de continuer à travailler sur notre modèle de jeu et nos principes », a souligné le nouvel entraîneur du CF Montréal, Hernan Losada.

(Montréal) Le bruit des sifflets va probablement hanter les rêves des joueurs du CF Montréal pendant encore quelques jours.

Simon Servant La Presse Canadienne

Les joueurs du Bleu-blanc-noir ont amorcé la troisième semaine du camp d’entraînement en testant leur cardio, lundi, au Stade olympique. Ils ont tenté de battre le sifflet à l’occasion d’une version circulaire de la bonne vieille « course navette » qu’on impose aux jeunes du primaire et du secondaire.

Si le Québécois Mathieu Choinière et l’Américain Milo Garvanian, le choix de deuxième ronde de l’équipe lors du dernier repêchage de la MLS, peuvent se vanter d’avoir remporté les deux courses de la journée, l’objectif visait surtout à donner un point de référence concernant l’état physique des joueurs.

« C’est un test physique que plusieurs équipes font normalement au début de la préparation. Nous avons attendu pour permettre aux joueurs d’avoir deux semaines d’entraînement et pour obtenir de meilleurs résultats, a indiqué l’entraîneur-chef Hernan Losada. À partir de ce point de référence, nous pouvons faire du travail individuel. Nous pouvons voir quels joueurs utiliser lors des matchs amicaux et avec qui il faut y aller plus tranquillement. Les deux joueurs qui ont gagné ont montré qu’ils étaient prêts physiquement, mais nous n’allons pas plus loin que ça. »

Ce n’est pas un secret, Losada aime les joueurs en très bonne condition physique et on peut dire qu’il a tranquillement levé la barre depuis le début du camp. Même si certains de ses hommes ont peiné par moments, l’entraîneur argentin a continué à être élogieux envers son groupe.

Pour Losada, il y a également un équilibre à avoir entre les entraînements relevés et physiques et la compréhension des principes de jeu qu’il souhaite instaurer avant le début des matchs préparatoires.

« J’ai observé un groupe qui était très bien physiquement, mais c’est aussi important de travailler avec le ballon. Le plus gros objectif est de garder tout le monde en forme, d’éviter les blessures et de continuer à travailler sur notre modèle de jeu et nos principes », a-t-il souligné.

L’attaquant Romell Quioto, qui a eu sa part de blessures depuis son arrivée à Montréal, a semblé chercher son souffle lors d’un entraînement la semaine dernière, soulevant des questions sur sa condition physique. Le meilleur buteur de l’équipe en 2022 a paru plus à son aise lundi, et il semble apprécier la façon de travailler de Losada jusqu’à maintenant.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE CF Montreal forward Romell Quioto slips on his cleats during the first day of training camp in Montreal on Monday, January 9, 2023. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

« Je me sens bien physiquement et je travaille fort depuis deux semaines. Ces semaines ont servi à me remettre en forme après une longue pause, a mentionné le Hondurien. Hernan a fait une très bonne impression. C’est un entraîneur qui aime beaucoup travailler avec le ballon et qui pousse beaucoup pour que les joueurs le récupèrent. J’aime ce style. »

Alors que certaines formations de la MLS ont déjà amorcé leur calendrier préparatoire, le CF Montréal devra attendre son arrivée en Floride, au début du mois de février, avant de s’adonner à ce genre de parties.

Si tout se déroule comme prévu, le Bleu-blanc-noir devrait disputer deux entraînements qui auront des allures de match avec son groupe des moins de 23 ans.

La troupe montréalaise, le Crew de Columbus et les Sounders de Seattle sont les seules équipes de la MLS à ne pas encore avoir dévoilé une partie ou la totalité de leur calendrier préparatoire.

« Nous allons disputer des matchs amicaux avant de quitter pour la Floride, et il y aura quatre autres matchs préparatoires là-bas », a assuré Losada.

La machine à rumeurs

Les joueurs du CF Montréal se sont entraînés sous les yeux de l’acteur montréalais Moe Jeudy-Lamour, qui incarne le gardien Thierry Zoreaux dans la série télévisée Ted Lasso. Ce sont toutefois les absents qui ont alimenté les rumeurs.

La saga entourant l’attaquant Kei Kamara s’est poursuivie pour une troisième semaine consécutive. Après s’être entraîné avec ses coéquipiers pour une première fois depuis qu’il a demandé d’être échangé, vendredi, le Sierraléonais brillait une fois de plus par son absence lundi.

Selon des publications sur son compte Instagram, Kamara a raté sa correspondance en direction de Montréal à l’aéroport de Detroit. Peu importe, Losada a semblé irrité par cette situation.

« Il a déjà perdu une semaine de travail parce qu’il est arrivé en retard. Il y a des règles pour tout le monde et nous devons les suivre. Quand je donne un week-end de congé, je m’attends à ce que tout le monde soit là lundi », a exprimé l’entraîneur-chef.

Le milieu de terrain Joaquin Torres a quant à lui été aperçu au Stade olympique, mais il a quitté l’endroit et ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers.

Dans son cas, les rumeurs d’un transfert à l’Union de Philadelphie sont de plus en plus persistantes. Losada n’a rien fait pour éteindre le feu lors de son point de presse.

« Joaquin n’est pas là, mais il n’y a encore rien d’officiel dans son cas », a dit Losada, ajoutant que l’absence de Torres n’était pas due à une blessure.

Finalement, le défenseur Kamal Miller a quitté le terrain lors de la deuxième heure de la séance d’entraînement. Miller ne semblait pas blessé, mais il fait également partie de certaines rumeurs de transfert.

On peut donc parier que le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, s’assure de ne pas manquer de pile dans son téléphone cellulaire par les temps qui courent.